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Finanzas

Manufactura de NL aportará el 40% del empleo en 2026

Durante 2026 se prevé la creación de 72,908 empleos en el estado, de los cuales 28,321 (40%) corresponderán al sector manufacturero

  • 08
  • Junio
    2026

La industria manufacturera será el principal motor de generación de empleo en Nuevo León durante 2026, al concentrar el 40% de las nuevas plazas laborales proyectadas para la entidad, de acuerdo con el más reciente Análisis Económico de Coyuntura de Caintra Nuevo León.

El organismo empresarial estima que a lo largo del año se crearán 72,908 empleos en el estado, de los cuales 28,321 corresponderán al sector manufacturero, consolidando a la entidad como líder nacional en la creación de puestos de trabajo industriales.

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Nuevo León lidera el empleo manufacturero en México

El estudio destaca que Nuevo León mantiene una posición privilegiada dentro del país gracias a su aportación al sector industrial, especialmente durante el primer cuatrimestre del año.

Además, Caintra señala que, pese a un entorno internacional marcado por la volatilidad en los mercados energéticos y la desaceleración de algunos sectores industriales, la manufactura continúa siendo el principal impulsor del desempeño económico estatal.

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Incluso, las proyecciones apuntan a que la producción manufacturera de Nuevo León crecerá 5.10% al cierre de 2026.

La economía estatal crecería por encima del promedio nacional

En contraste con el panorama nacional, el análisis prevé que México registrará un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 1.10% durante 2026 y generará 156,468 empleos, de los cuales apenas 5,324 corresponderán al sector manufacturero.

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Para Nuevo León, las expectativas son más favorables, ya que el organismo proyecta un crecimiento del PIB estatal de 2.5%, superando ampliamente el promedio nacional.

Industria apuesta por innovación y manufactura avanzada

Recientemente, durante el Proveedor Automotriz y Global Transportation & Innovation (GTI) Summit 2026, representantes de la industria automotriz y manufacturera advirtieron que México deberá acelerar la adopción de manufactura avanzada, electromovilidad e innovación tecnológica para mantener su competitividad dentro de Norteamérica.

Durante el encuentro, especialistas señalaron que el país buscará elevar hasta 70% el contenido regional en la fabricación de vehículos y fortalecer la proveeduría local de mayor valor agregado, impulsado por el fenómeno de la relocalización industrial y las nuevas exigencias comerciales de la región.

Asimismo, los expertos destacaron que actualmente el contenido regional en la fabricación de vehículos ronda el 64%, mientras que en autopartes alcanza cerca del 90%, por lo que consideraron prioritario fortalecer la integración de proveedores locales y avanzar hacia procesos industriales de mayor sofisticación tecnológica.

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