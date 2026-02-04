Prevén creación de 10,000 empleos manufactureros en NL en 2026

La industria de Nuevo León proyecta la creación de 46,000 empleos en 2026, pese a un entorno retador marcado por ajustes derivados del T-MEC y la política de aranceles, y de ese total, alrededor de 10,000 serán dentro del sector manufacturero.

Ese sector es el motor económico del país, al representar 21% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, generar 4.8 millones de empleos y ser clave en exportaciones e inversión extranjera.

“Es fundamental destacar el papel que juegan las pymes; ellas generaron 3,272 empleos en la manufactura estatal (en 2025)".

"Pero es importante ver hacia adelante, por lo que para el 2026 se espera la generación de 46,000 empleos totales, y de los cuales para la manufactura serían alrededor de 10,000 al final del año”, afirmó Juan Pablo García, director de Caintra Nuevo León, en la inauguración de “Expo Manufactura 2026”.

Por su parte, Zelina Fernández, directora de Index Nuevo León, afirmó que “la manufactura es el corazón de la economía mexicana” y subrayó que el sector aporta 32% del PIB estatal.

Recordó además que el 12.7% de la producción manufacturera nacional se genera en la entidad.

A su vez, Adrián López Ruiz, director de Informa Markets, señaló que en 2025 México alcanzó un nuevo máximo en exportaciones con un crecimiento de 7%, pese a presiones arancelarias y geopolíticas.

Indicó que los sectores automotor, aeroespacial y de dispositivos médicos lideraron el comercio exterior, con exportaciones de casi $14,000 millones de dólares.

“El sistema económico solo se sostiene si hay vinculación y colaboración entre empresas, gobierno y academia”, añadió García al referirse a la necesidad de fortalecer cadenas de valor frente a los retos del comercio internacional y la relocalización de procesos productivos.

“Expo Manufactura 2026” también funge como plataforma para pymes al facilitar su integración a la industria. En el encuentro participan 480 empresas con más de 700 toneladas de equipamiento, además del Encuentro de Negocios de Caintra, un Summit de capacitación y espacios de networking.

