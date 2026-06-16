Manufactura repunta 0.5% en abril tras caída previa: INEGI

La producción manufacturera en México registró un crecimiento de 0.5% durante abril respecto al mes anterior, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El avance representó una recuperación luego de la contracción de 1.1% observada en marzo.

En comparación con abril del año pasado, la actividad manufacturera mostró un incremento de 1.9% .

En abril 2026, y con cifras desestacionalizadas, los Indicadores de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera #EMIM mostraron las siguientes variaciones mensuales:



⬆️ 0.5% producción

⬇️-0.2% personal ocupado

⬆️ 0.6% horas trabajadas

⬆️ 1.2% remuneraciones medias reales… pic.twitter.com/trcr7LbEoi — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 16, 2026

A pesar del crecimiento en la producción, el personal ocupado dentro de la industria manufacturera disminuyó 0.2% durante abril frente al mes previo.

La reducción se concentró en los trabajadores contratados directamente por las empresas, mientras que el personal contratado por terceros se mantuvo sin cambios.

En términos anuales, el empleo del sector retrocedió 2.4%. Los trabajadores dependientes de las empresas registraron una caída de 2.3%, mientras que el personal subcontratado descendió 5.1% respecto a abril de 2025.

Aumentan horas trabajadas y salarios

Las horas trabajadas en la industria manufacturera crecieron 0.6% durante abril.

El resultado estuvo impulsado por un aumento de igual magnitud entre el personal contratado directamente por las compañías y un avance de 1.6% entre quienes laboran bajo esquemas de contratación externa.

No obstante, en comparación anual, las horas trabajadas reportaron una disminución de 1.9%, derivada principalmente de una reducción de 2.0% en el tiempo laborado por el personal dependiente de las empresas.

Por otra parte, las remuneraciones medias reales pagadas en el sector aumentaron 1.2% respecto a marzo, impulsadas por el crecimiento de los salarios de los trabajadores contratados directamente.

En su comparación anual, las remuneraciones avanzaron 2.2%, apoyadas principalmente por el incremento de 2.3% en los salarios del personal dependiente de las compañías.

Con cifras originales, la rama industrial con el mayor crecimiento anual en producción fue la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y otros componentes y accesorios electrónicos, con un incremento de 12.5%.

En contraste, la fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica registró una caída de 6.9% en comparación con abril de 2025.

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