Menor demanda del exterior ‘pega’ a 40% de la industria de NL

La industria de Nuevo León se está viendo afectada por una menor demanda del exterior.

Para muestra, un 40% de las compañías manufactureras del estado señaló ese tema como el factor que más obstaculizó su desempeño durante el mes de agosto.

Ese porcentaje es el más alto registrado en lo que va de este año, seguido del reportado en julio, cuando un 37% de las empresas se pronunció en ese sentido.

Incluso se coloca muy por encima del 28% que dijo que le afectaba una menor demanda externa en diciembre del año pasado, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas Económicas de Caintra Nuevo León.

En un reporte, el organismo privado reconoce que la actividad industrial ha tenido una ligera mejoría en exportaciones y producción; sin embargo, continúa la contracción en general.

“Durante agosto, los indicadores se encontraron de nueva cuenta en su mayoría por debajo del umbral de expansión. Si bien algunos indicadores relacionados con la producción registraron una ligera recuperación con respecto al mes anterior, la actividad continúa débil”, reconoció.

Entre los indicadores que avanzaron y acumulan dos meses consecutivos al alza se encuentra el “volumen físico de producción”, aunado al “número de trabajadores”, que también presentó un aumento, aunque de menor magnitud.

En contraste, los indicadores de “inventarios” y “capacidad utilizada” retrocedieron en el periodo.

Por su parte, los indicadores de comercio exterior mostraron resultados mixtos: las importaciones descendieron, mientras que las exportaciones repuntaron.

En cuanto a los precios, el indicador de “precios de sus productos” continuó con la tendencia descendente de los últimos meses.

“El índice de precios de las materias primas registró una caída y fue la más pronunciada en lo que va del año”, mencionó.

En el caso de los otros factores que obstaculizan el desempeño de las empresas, el principal mencionado entre las empresas fue “el panorama político”, con el 47.8% de las respuestas. Le siguieron “una actividad económica débil” y “una menor demanda externa”, ambos señalados por más del 40% de los encuestados.

El organismo destacó que, aun con esta menor actividad económica, se mantiene la adquisición de activos por parte de las empresas, donde el porcentaje de compañías que invirtieron en maquinaria, equipo o construcción creció por segundo mes consecutivo, alcanzando un 30% en agosto.

Expertos destacan que las empresas enfrentan menor demanda externa debido a crisis económicas globales o en sus países socios, que reducen el poder adquisitivo de los consumidores extranjeros.

Otros factores incluyen el fortalecimiento de la moneda local frente a la extranjera (que encarece los productos) y la aplicación de barreras comerciales y aranceles por parte de otros países.

Comentarios