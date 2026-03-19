Vivienda en NL se encarece 8.8%, al doble del promedio nacional

En Nuevo León, el precio de la vivienda se disparó 8.8% anual en febrero de 2026, más del doble del crecimiento nacional de 4%, de acuerdo con un análisis reciente.

A nivel país, el costo promedio se ubicó en $31,600 pesos por metro cuadrado, con un avance mensual de apenas 0.1%.

Sin embargo, en el caso de Nuevo León, lo que se observa es que se posiciona entre los mercados más caros, ya que el metro cuadrado alcanzó los $55,776 pesos, muy por encima del promedio nacional.

En esta dinámica se muestra que, aunque la Ciudad de México reportó un crecimiento anual menor, de 2.7%, su precio se mantuvo como el más alto del país con $57,931 pesos por metro cuadrado.

En tercer sitio se encuentra Jalisco con $47,608 pesos el precio por metro cuadrado, seguido de Sinaloa con $42,634 pesos por metro cuadrado.

En contraste, entidades como Tamaulipas se mantienen como las más accesibles, con $18,558 pesos por metro cuadrado, aunque incluso ahí los precios subieron 10.6% anual, de acuerdo con el Indicador Banorte de Precios de la Vivienda.

El comportamiento desigual también se refleja en otras regiones.

Mientras Guanajuato, Puebla e Hidalgo registraron incrementos mensuales de hasta 0.9%, Baja California y Sonora presentaron caídas de -0.3%, evidenciando diferencias en la dinámica del mercado inmobiliario.

En este contexto, expertos señalan que Nuevo León destaca no solo por su nivel de precios, sino por la velocidad de su encarecimiento, consolidándose como uno de los mercados inmobiliarios más presionados del país en el tema de precios.

Los datos muestran que, aunque la inflación en los materiales de construcción cerró 2025 con un comportamiento estable, para el resto de 2026 los especialistas advierten nuevas presiones derivadas de la reactivación en la producción habitacional y del impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

De acuerdo con un informe de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), basado en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a diciembre del 2025 la inflación anual del sector fue de 3.93%, cifra cercana a la inflación general (3.69%) en ese periodo.

Entre los insumos con mayor incremento de precio destacan los alambres con 17.4% y los bloques y tabiques de concreto con 7.6%, así como los tubos de cobre y el concreto premezclado, ambos con un incremento de 7.1%.

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