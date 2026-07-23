Al cierre del mes de junio, el litro de dicho combustible promedió en $1.6 dólares.

Inicio / Finanzas / Se ubica México en el top five de gasolinas más caras en AL

El aumento en los precios internacionales del petróleo y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente continúan presionando el costo de los combustibles en América Latina, y México ya se ubica entre los países con la gasolina más cara de la región.

A mediados de 2026, el país ocupó el quinto lugar del ranking regional, con un precio promedio de $1.6 dólares por litro, según datos de Global Petrol Prices.

La lista es encabezada por Uruguay, donde el litro de gasolina alcanza los $2.3 dólares, seguido por Cuba, con $1.9 dólares, y Costa Rica, con $1.3 dólares.

En el mismo nivel que México aparece Chile, con $1.6 dólares, mientras que detrás se ubican Perú, Jamaica y República Dominicana, todos con $1.5 dólares por litro.

El listado lo complementan Curazao con $1.4 dólares para el precio del litro de gasolina y Haití con un valor similar.

Además del comportamiento internacional del petróleo, el precio de la gasolina en México también refleja una elevada carga fiscal.

Por ejemplo, un análisis de PetroIntelligence señala que en mayo de este año, el litro de gasolina se vendió en promedio en $23.99 pesos, de los cuales $9.47 pesos correspondieron a impuestos: $6.70 pesos de IEPS y $2.77 pesos de IVA.

En ese contexto, Alejandro Montufar, director ejecutivo de dicha firma, explicó que “en México los precios tienen un componente fiscal bastante importante”, por lo que, ante el alza de las cotizaciones internacionales, “lo que se sugiere para que los precios disminuyan de manera eficaz en el corto plazo es la disminución de este componente a través de un mayor estímulo al IEPS”.

Las presiones sobre el mercado de combustibles también han elevado la inflación energética en la región durante la primera mitad del año, impulsadas por los riesgos para el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz y la volatilidad del mercado petrolero.

Este escenario mantiene la atención sobre las medidas fiscales que pueden amortiguar el impacto en el bolsillo.

Expertos destacaron que la carga tributaria en México sobre las gasolinas se encuentra integrada principalmente por el IEPS y el IVA, además de otros costos relacionados con logística, distribución y comercialización.

Analistas destacaron que, además, el nivel de impuestos aplicado a los combustibles impacta en el precio final para los consumidores.

Reactivan subsidio a combustible premium

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que esta semana aumentó los subsidios para el diésel y la gasolina regular, y además reactivó el apoyo para el cobro de gasolina roja o premium.

A través del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se informó que del 18 al 24 de julio de 2026 el estímulo fiscal aplicable al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) cambiaría.

Quedó de la siguiente manera:

Gasolina magna: $1.49 pesos por litro, $42 centavos más que la semana anterior.

Gasolina premium: $47 centavos por litro, esto cuando la semana pasada no recibió ningún apoyo fiscal.

Diésel: $3.73 pesos por litro, $1.8 pesos más que la semana pasada.

Con ello, ahora los automovilistas en el país pagan las siguientes cuotas reducidas de IEPS