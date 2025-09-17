México publica bases para consulta pública para revisión de T-MEC

La Secretaría de Economía (SE) de México publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las bases para las consultas públicas previas a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con la convocatoria, personas, empresas y partes interesadas podrán enviar propuestas por correo electrónico, a través del portal de la SE o en formato físico.

“A fin de garantizar la participación de todos los sectores interesados, resulta necesario realizar un proceso de consulta pública que permita recabar información, comentarios y recomendaciones para la evaluación del funcionamiento del T-MEC en el marco de su revisión conjunta”, se lee en el aviso.

Los documentos deberán dirigirse a la Dirección General comisionada para América del Norte en la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Subsecretaría de Comercio Exterior.

El plazo para participar vence el 17 de noviembre, es decir, 60 días naturales después de la publicación en el DOF.

El anuncio coincide con la notificación del Gobierno de Estados Unidos, que también inició este miércoles su propio proceso de consultas.

El martes, el titular de la SE, Marcelo Ebrard, explicó que se busca un mecanismo “muy fácil, muy sencillo y muy abierto” para evaluar los avances del tratado, identificar áreas de mejora y recibir sugerencias que fortalezcan el acuerdo en la próxima revisión.

Las consultas forman parte de los preparativos para la revisión del T-MEC, prevista para arrancar en enero de 2026 y concluir a mediados de ese mismo año.

El tratado fue firmado en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump, y entró en vigor el 1 de julio de 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El contexto de la renegociación está marcado por la guerra arancelaria impulsada por la Administración Trump y por las negociaciones bilaterales entre Canadá y Estados Unidos.

En ese marco, la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá este jueves 18 al primer ministro canadiense, Mark Carney, quien realizará una visita oficial a México con el propósito de fortalecer la cooperación comercial entre ambos países.