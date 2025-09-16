México publicará bases para consultas del T-MEC este miércoles

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que el Gobierno mexicano publicará mañana miércoles en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las bases para las consultas públicas previas a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La medida coincide con el aviso que emitirá el gobierno estadounidense para iniciar su propio proceso consultivo, en lo que Ebrard calificó como una acción coordinada entre los tres países.

El funcionario explicó que el proceso será “muy fácil, muy sencillo y muy abierto”, pues se recibirán comentarios digitales de la ciudadanía y del sector privado con el fin de evaluar avances y posibles mejoras al acuerdo comercial.

"Vamos a recibir todo tipo de comentarios por vía digital. La intención es la evaluación, la ponderación de qué avanzó este tratado y qué revisión le podemos hacer, qué le podemos adición para que sea mejor en el futuro", señaló Ebrard en un video publicado en sus redes sociales.

Las consultas forman parte de la etapa preparatoria de la revisión del T-MEC, programada para comenzar en enero de 2026 y concluir a mediados del mismo año.

"Entre ahora y enero, tenemos que hacer una evaluación de cómo funcionó el actual tratado,(…) entre que entro en vigor 2020, a esta fecha, 2025, y entonces estar ya con esas evaluaciones, estar listos para empezar la revisión del tratado", indicó.

El acuerdo, firmado en 2018 y en vigor desde 2020, sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

En paralelo, este jueves 18, la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá al primer ministro canadiense, Mark Carney, para abordar la relación comercial bilateral, en un contexto marcado por las tensiones arancelarias impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump.