Las importaciones de granos y oleaginosas ascendieron a 23.95 millones de toneladas, con un valor de $7,581 millones de dólares

Inicio / Finanzas / México rompe récord en importación de maíz en primer semestre

México registró un máximo histórico en las importaciones de maíz durante el primer semestre de 2026, al comprar 12.28 millones de toneladas, un aumento de 8.6% anual, impulsado por la creciente demanda de maíz amarillo para la industria pecuaria y de transformación, en un contexto en el que el país se perfila para mantenerse como el mayor importador mundial del grano hacia 2035.

De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) recopiladas por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), “el valor comercial de las compras ascendió a $2,539 millones de dólares, un incremento de 3.4% respecto al mismo periodo de 2025”.

Del volumen total importado, 11.70 millones de toneladas correspondieron a maíz amarillo, casi en su totalidad proveniente de Estados Unidos, lo que representó un crecimiento anual de 10.1 por ciento.

En contraste, las importaciones de maíz blanco, destinado a la producción de masa y tortilla, retrocedieron 15.9%, al ubicarse en 490,000 toneladas, favorecidas por una mayor oferta nacional.

El maíz también se consolidó como el principal producto dentro de las importaciones agroalimentarias del país.

En conjunto, México adquirió 23.95 millones de toneladas de granos y oleaginosas entre enero y junio, un alza de 6.3% anual, con un valor de $7,581 millones de dólares, equivalente a un crecimiento de 4.4 por ciento.

Además del maíz, aumentaron las compras de complejo soya, canola, cebada y malta, mientras que disminuyeron las de trigo, sorgo, frijol y avena.

El récord de importaciones coincide con las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que prevén que hacia 2035 México conservará su posición como el mayor importador de maíz del mundo, al concentrar alrededor de 10% de las compras globales del grano.

Los organismos atribuyen esta tendencia a la persistente brecha entre el consumo interno y la producción nacional, pese a que el país también se ubicará entre los cinco mayores consumidores de maíz a nivel mundial.

El comportamiento observado en la primera mitad de 2026 refleja esa creciente dependencia del mercado externo para abastecer la demanda nacional, especialmente del maíz amarillo utilizado en la producción pecuaria e industrial, un segmento cuya demanda continúa aumentando por encima de la capacidad de producción local.