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Finanzas

México va contra fregaderos chinos; siguen cuotas compensatorias

El procedimiento inició luego de que empresas nacionales como Teka Mexicana, solicitaran revisar las medidas ante su próximo vencimiento

  • 08
  • Junio
    2026

La Secretaría de Economía (SE) mantendrá por cinco años más las cuotas compensatorias aplicadas a las importaciones de fregaderos de acero inoxidable provenientes de China, al considerar que su eliminación podría afectar a la industria nacional por prácticas de competencia desleal.

La resolución fue publicada este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tras concluir el examen de vigencia de las medidas impuestas desde 2015.

De acuerdo con la dependencia, existen elementos para concluir que retirar las cuotas “daría lugar a la continuación o repetición del daño” a los fabricantes mexicanos.

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Secretaría de Economía prorroga cuota para productos chinos

En ese sentido, la SE prorrogó una cuota de $4.14 dólares por kilogramo para los productos fabricados por Taizhou Luqiao Jixiang Kitchenware Co. Ltd., mientras que para el resto de los exportadores chinos la cuota será de $5.40 dólares por kilogramo.

El procedimiento inició luego de que empresas nacionales como Cocinas Modulares, E.B. Técnica Mexicana y Teka Mexicana solicitaran revisar las medidas ante su próximo vencimiento.

Compañías argumentan ingreso de mercancías afectarán condiciones de competencia

Las compañías argumentaron que el ingreso de mercancías a precios bajos afectaría las condiciones de competencia en el mercado mexicano.

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Los productos incluidos en la resolución corresponden a fregaderos de acero inoxidable con peso igual o menor a ocho kilogramos, importados mediante la fracción arancelaria 7324.10.01.

Con esta decisión, el gobierno mexicano busca mantener condiciones equitativas para los productores nacionales frente a las importaciones provenientes de China.


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