Musk dice que Optimus y autos autónomos acabarán con la pobreza

Elon Musk aseguró este miércoles que el robot Optimus de Tesla y la conducción autónoma de los automóviles de su empresa acabarán con la pobreza y permitirán que todo el mundo tenga la "mejor sanidad".

El consejero delegado de Tesla aseguró que la compañía se encuentra en un "punto de inflexión" en su impulso por incorporar la inteligencia artificial en el mundo real, afirmando que Tesla es "el líder" en dicho campo y que "nadie puede hacer lo que podemos hacer en el mundo real".

Por último, añadió que la nueva misión de la compañía es "abundancia sostenible", la cual se conseguirá con el robot humanoide y la conducción autónoma.

Elon Musk dio estas declaraciones en una teleconferencia con analistas y medios de comunicación tras presentar los resultados financieros de Tesla, que señalan que los beneficios netos del fabricante de automóviles cayeron un 37% en el tercer trimestre a 1.373 millones de dólares.

Y pese a que repitió afirmaciones pasadas sobre el potencial del robot Optimus para convertir Tesla en una empresa con un valor "casi ilimitado", esta vez incluyó una advertencia sobre los problemas para conseguirlo.

Posteriormente, Musk añadió que "llevar Optimus al mercado es una tarea increíblemente difícil" y que una de las mayores dificultades es crear una mano "que sea tan diestra y capaz como la humana".

Tesla podría revelar en el primer trimestre de 2026 la nueva versión de Optimus, denominada V3.

Del mismo modo, Musk aseguró que está convencido ahora de que se logrará que los vehículos funcionen de forma totalmente automática, algo que había previsto se produciría inicialmente en 2018, y que su intención "es ampliar (la producción de Tesla) tan rápidamente como sea posible".

De momento, a corto plazo, Musk cree que los robotaxis de la compañía que operan en la ciudad de Austin seguirán con supervisión humana durante varios meses más y que paulatinamente espera que puedan circular sin copilotos, como realiza desde hace años Waymo de Alphabet.

En este capítulo, Tesla y Musk se enfrentan a una demanda colectiva presentada por un grupo de accionistas que acusan a la compañía y sus directivos de fraude por falsear los datos de la tecnología de los robotaxis.

Durante la conferencia telefónica, Musk y Tesla rechazaron contestar preguntas de accionistas sobre futuros automóviles de la compañía, al considerar que no era el foro adecuado.

Le pegan aranceles a Tesla

Paralelamente el grupo Tesla anunció este mismo miércoles una caída del 37% en sus ganancias durante el tercer trimestre de 2025, debido al aumento de los gastos operativos y a los aranceles aduaneros.

La compañía de autos eléctricos de Elon Musk reportó ganancias por $1,400 millones de dólares.

Además de los aranceles, el comunicado de prensa de resultados de la compañía mencionó el aumento de los gastos de reestructuración y la disminución de los ingresos por créditos regulatorios como factores que influyeron en las ganancias, que no cumplieron con las expectativas de los analistas.

Aunque Tesla enfrenta “incertidumbre a corto plazo por cambios del comercio, aranceles y políticas fiscales”, la compañía está haciendo inversiones que la llevarán a tener un “valor increíble (...) en el mundo en temas de transporte, energía y robótica”, dijo Tesla.

