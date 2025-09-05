Cerrar X
Finanzas

Musk aspira a ser el primer billonario mundial con apoyo de Tesla

Tesla presentó un plan de compensación para Elon Musk que podría alcanzar los 900.000 millones de dólares en la próxima década

  • 05
  • Septiembre
    2025

La junta directiva de Tesla propuso este viernes un paquete salarial sin precedentes para su director ejecutivo, Elon Musk, que podría llevarlo a convertirse en el primer “billonario” de la historia.

El plan, valorado en hasta $900,000 millones de dólares, dependerá del cumplimiento de metas financieras y tecnológicas a lo largo de la próxima década.

Para acceder al monto total, Musk tendría que multiplicar por ocho el valor de la automotriz eléctrica, alcanzando una capitalización bursátil de $8.5 billones de dólares. 

Entre los objetivos también figuran desplegar un millón de taxis autónomos, desarrollar robots humanoides y multiplicar por 24 las ganancias actuales de la compañía.

Con una fortuna estimada en $400,000 millones de dólares, Musk ya encabeza la lista de los más ricos del planeta. A la par de Tesla, lidera proyectos como SpaceX, la empresa de inteligencia artificial xAI y la red social X.

Su influencia no se limita a los negocios, también ha tenido una creciente presencia en la política estadounidense e incluso ha coqueteado con la idea de fundar un partido propio.

Este nuevo esquema surge después de que en 2024 un tribunal de Delaware invalidara el paquete salarial aprobado en 2018, valorado en más de $50,000 millones de dólares, al considerar que fue aprobado bajo condiciones injustas para los accionistas.

Cabe señalar que la noticia del plan provocó entusiasmo en Wall Street, con un repunte de más del 2% en las acciones de Tesla en la preapertura bursátil de este viernes, reflejando la expectativa que genera la posibilidad de que Musk alcance un hito sin precedentes en la historia económica mundial.

 

 


Comentarios

