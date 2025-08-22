Musk pide a Zuckerberg unirse a oferta para comprar OpenAI

El magnate Elon Musk, buscó en febrero de este año convencer al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, para unirse a una oferta de 97,400 millones de dólares destinada a adquirir OpenAI, la organización detrás de ChatGPT, según revelan documentos judiciales publicados recientemente.

Musk, quien cofundó OpenAI en 2015 junto a Sam Altman, lideró un consorcio de inversores para comprar la entidad sin fines de lucro que controla la empresa.

Según un documento presentado el jueves, Musk contactó a Zuckerberg para discutir "posibles acuerdos de financiación o inversiones" en OpenAI.

Sin embargo, ni Zuckerberg ni Meta firmaron una carta de intención ni participaron en la oferta.

La posibilidad de una colaboración entre Musk y Zuckerberg sorprende, dado el historial de rivalidad entre ambos.

Los enfrentamientos públicos entre los dos titanes de la tecnología se han intensificado desde que Musk adquirió Twitter (ahora X), plataforma que compite directamente con Facebook e Instagram, ambas propiedad de Meta.

En 2023, su rivalidad alcanzó un punto álgido cuando acordaron, a través de redes sociales, una pelea que incluso se planteó realizar en el Coliseo romano, aunque nunca se llevó a cabo.

Actualmente, Musk parece haber trasladado su atención a Sam Altman y OpenAI.

El dueño de Tesla ha demandado a la empresa por supuestamente desviarse de sus principios fundacionales y ha cuestionado su relación con Microsoft.

Además, este mes, Musk involucró a Apple en la disputa, acusándola de prácticas anticompetitivas por promocionar ChatGPT mientras supuestamente restringía su chatbot, Grok, en la App Store.

Musk abandonó OpenAI en 2018 y desde entonces fundó xAI, su propia compañía de inteligencia artificial, intensificando su rivalidad con Altman y la empresa que ayudó a crear.

