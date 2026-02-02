Elon Musk anuncia la fusión de sus empresas SpaceX y xAI

Este lunes, Elon Musk anunció la fusión de dos de sus empresas, SpaceX y xAI.

El anuncio de esta fusión se da cara al lanzamiento de una oferta pública inicial planeada para este año.

Con esto, se crea la empresa privada con mayor valoración del mundo, al combinar uno de los fabricantes de cohetes y satélites con más crecimiento en los últimos años y la empresa creadora del chatbot Grok de xAI y la plataforma de medios sociales X.

SpaceX confirmó la adquisición en su sitio web y compartió el memorándum de Musk. Los representantes de SpaceX, xAI y X no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Musk tampoco respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

“SpaceX ha adquirido xAI para formar el motor de innovación más ambicioso e integrado verticalmente en la Tierra (y fuera de ella), con IA, cohetes, internet espacial, comunicaciones directas con dispositivos móviles y la plataforma de información y libertad de expresión en tiempo real más importante del mundo”, escribió Musk en una nota dirigida a algunos de sus empleados y obtenida por el Times. El multimillonario citó la necesidad de construir centros de datos en el espacio como uno de los principales motores de la transacción.

Este acuerdo es uno similar ocurrido en 2016, cuando Musk utilizó las acciones de Tesla para comprar SolarCity, empresa de energía limpia en donde era el accionista mayoritario y su primo Lyndon Rive era director ejecutivo.

En un contexto similar, Musk usó xAI para comprar Twitter, en ese entonces, en un acuerdo que valoró la entidad combinada en $113,000 millones de dólares.

La fusión podría cotizar en $1,25 billones de dólares en la bolsa

Tras darse a conocer esto, de acuerdo con Bloomberg, se espera que el resultado de la fusión de ambas compañías empiece a cotizar en la bolsa a través de una oferta pública inicial con un valor de aproximadamente $1,25 billones de dólares.

