Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26033834318214_9a4400bdaf
Finanzas

Elon Musk anuncia la fusión de sus empresas SpaceX y xAI

La unión creará una de las empresas privadas más valiosas del mundo y apunta a una oferta pública inicial valuada en unos $1,25 billones de dólares

  • 02
  • Febrero
    2026

Este lunes, Elon Musk anunció la fusión de dos de sus empresas, SpaceX y xAI.

El anuncio de esta fusión se da cara al lanzamiento de una oferta pública inicial planeada para este año.

Con esto, se crea la empresa privada con mayor valoración del mundo, al combinar uno de los fabricantes de cohetes y satélites con más crecimiento en los últimos años y la empresa creadora del chatbot Grok de xAI y la plataforma de medios sociales X.

SpaceX confirmó la adquisición en su sitio web y compartió el memorándum de Musk. Los representantes de SpaceX, xAI y X no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Musk tampoco respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

“SpaceX ha adquirido xAI para formar el motor de innovación más ambicioso e integrado verticalmente en la Tierra (y fuera de ella), con IA, cohetes, internet espacial, comunicaciones directas con dispositivos móviles y la plataforma de información y libertad de expresión en tiempo real más importante del mundo”, escribió Musk en una nota dirigida a algunos de sus empleados y obtenida por el Times. El multimillonario citó la necesidad de construir centros de datos en el espacio como uno de los principales motores de la transacción.

Este acuerdo es uno similar ocurrido en 2016, cuando Musk utilizó las acciones de Tesla para comprar SolarCity, empresa de energía limpia en donde era el accionista mayoritario y su primo Lyndon Rive era director ejecutivo.

En un contexto similar, Musk usó xAI para comprar Twitter, en ese entonces, en un acuerdo que valoró la entidad combinada en $113,000 millones de dólares.

La fusión podría cotizar en $1,25 billones de dólares en la bolsa

Tras darse a conocer esto, de acuerdo con Bloomberg, se espera que el resultado de la fusión de ambas compañías empiece a cotizar en la bolsa a través de una oferta pública inicial con un valor de aproximadamente $1,25 billones de dólares.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26008604020905_90529f567e
NASA acorta misión en la EEI por problema médico de astronauta
Whats_App_Image_2025_12_29_at_12_24_36_AM_6077e2947a
Alertan por daño marino en las costas de Matamoros
inter_blue_origin_new_glenn_3d598e542b
Blue Origin anuncia planes para desarrollar su cohete más potente
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_03_at_7_30_04_PM_133d11d8f2
Entregan en U-ERRE la primera medalla Laynez Potisek
8d338c133c764561d128f5697322eec833fdcce8_1afb67c0cd
Trump y Petro sellan deshielo diplomático en la Casa Blanca
Whats_App_Image_2026_02_03_at_6_07_20_PM_1f42dd8a19
Semáforo del Agua analizará escenario hídrico para 2026
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
AP_26032707387390_fccafff5b1
Conoce a todos los ganadores de los Premios Grammy 2026
publicidad
×