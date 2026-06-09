Nuevo León captará 21% de la derrama mundialista

Nuevo León se alista para aprovechar el impacto económico de la Copa Mundial de la FIFA 2026, evento que podría generar una derrama de 264.9 millones de dólares en la entidad, equivalente al 21.3% del total estimado para las tres sedes mexicanas, que alcanzarían conjuntamente los 1,243 millones de dólares.

De acuerdo con estimaciones de especialistas, la Ciudad de México concentraría la mayor parte de los ingresos con 676.7 millones de dólares, es decir, el 54.4% del total, mientras que Guadalajara registraría una derrama de 301.9 millones de dólares, equivalente al 24.2%.

Semana de eliminación directa dejaría la mayor derrama en Monterrey

El momento de mayor impacto económico para Nuevo León se presentaría durante la cuarta semana del torneo, del 29 de junio al 5 de julio, cuando Monterrey albergará un partido de dieciseisavos de final que impulsaría ingresos por aproximadamente 91.7 millones de dólares.

Las cifras forman parte del estudio “Prepárate para el Mundial: nuevas oportunidades para los negocios”, elaborado por Deloitte, el cual señala que la derrama económica dependerá en gran medida del perfil de los aficionados que asistan a cada encuentro.

“Cuando un partido atrae una proporción elevada de visitantes internacionales, el gasto promedio por aficionado puede duplicar al de un visitante local, modificando la derrama semanal y sectorial”, destaca el análisis.

Daniel Zaga, economista en jefe de Deloitte Spanish Latin America, explicó que el torneo detonará el consumo tanto dentro como fuera de los estadios.

“Todos vamos a estar consumiendo en los restaurantes, en nuestras casas con nuestros amigos, familiares, en los FanFest, para quienes vayan”, comentó.

Así se distribuiría la derrama económica en Nuevo León

Durante la primera semana del Mundial, del 8 al 14 de junio, la derrama económica estimada para Monterrey sería de 71 millones de dólares. Posteriormente, entre el 15 y el 21 de junio, periodo en el que se disputará el partido entre Túnez y Japón, se prevén ingresos por 51.1 millones de dólares.

La tercera semana, del 22 al 28 de junio, cuando se jugará el encuentro entre Sudáfrica y Corea, también generaría una derrama cercana a los 51.1 millones de dólares.

A nivel nacional, la Ciudad de México registraría su mejor desempeño en la quinta semana del torneo con una derrama estimada de 150.5 millones de dólares, mientras que Guadalajara alcanzaría 166.1 millones de dólares durante su semana más fuerte.

La “canasta mundial” impulsará el consumo

Zaga destacó que algunos productos experimentarán un aumento considerable en su demanda debido a las reuniones y celebraciones asociadas con los partidos.

“Hay algo que nosotros le llamamos canasta mundial; son los snacks, las bebidas alcohólicas y las bebidas no alcohólicas, eso es lo que tiene mayor aumento de demanda”, señaló.

Poder adquisitivo y turismo favorecerán a Nuevo León

Para Edgar Luna, director del Centro de Investigaciones Económicas de la Facultad de Economía de la UANL, el nivel de consumo de los regiomontanos y la llegada de visitantes nacionales e internacionales serán factores clave para explicar el impacto económico previsto.

“Las derramas van cambiando de acuerdo a los juegos que se tengan y qué tan atractivos son. Será una derrama temporal, pero muy importante, todo en la parte de entretenimiento”, afirmó.

El especialista destacó además que Monterrey cuenta con una infraestructura sólida en hoteles y restaurantes para atender la demanda que generará el torneo.

Asimismo, señaló que el poder adquisitivo de los habitantes de Nuevo León suele ubicarse por encima del promedio nacional y que existe una fuerte cultura de consumo relacionada con el entretenimiento, reflejada en la alta asistencia a estadios y conciertos.

Fan Fest esperan más de un millón de asistentes en Monterrey

Los Fan Fest instalados en las tres sedes mexicanas proyectan reunir a 4.2 millones de visitantes durante la Copa del Mundo.

La Ciudad de México encabezaría la asistencia con 2.2 millones de personas en las actividades del Zócalo, seguida por Monterrey, donde el Fan Fest de Parque Fundidora espera recibir 1.1 millones de asistentes. Guadalajara, por su parte, registraría alrededor de 900 mil visitantes en Plaza Liberación.

El reporte compara estas cifras con ediciones anteriores del Mundial: Rusia 2018 reunió 7.7 millones de asistentes en sus Fan Fest, Brasil 2014 alcanzó 5.2 millones, Sudáfrica 2010 sumó 2.5 millones y Qatar 2022 registró 1.9 millones.





Comentarios