'Nuevos aranceles tendrán impacto limitado en México': analistas

Al formar parte del T-MEC, permite que el país mantenga una mejor posición relativa frente a competidores u otras economías

La reciente imposición de nuevos aranceles de Estados Unidos a las exportaciones de 60 países, entre ellos México, tendrá un impacto directo limitado para la economía nacional, afirmaron analistas.

Como se recordará, el jueves pasado, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) anunció la aplicación de aranceles de 10% a 12.5% a diversos bienes procedentes de múltiples países, con el objetivo de combatir la entrada de productos fabricados con trabajo forzoso y fortalecer la política comercial de la administración de Donald Trump.

En su postura, la USTR determinó que México ha adoptado medidas para prohibir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, pero que estas no han sido aplicadas de manera efectiva.

Por ello, los productos mexicanos quedan formalmente sujetos a un arancel de 10 por ciento.

De acuerdo con un análisis de BBVA, “la resolución incluye una exención para los productos de México que entren bajo el T-MEC”.

Por ello, añadió, “el impacto directo parece limitado porque la mayor parte de los bienes que cumplen con las reglas del T-MEC conservarán la exención”.

Esto permite que el país mantenga una mejor posición relativa frente a competidores u otras economías.

Además, resaltaron, dicho enfoque diferenciado refuerza la importancia del tratado regional.

“Este tratamiento diferenciado para México (y Canadá) refuerza dos señales. Primero, el T-MEC continúa funcionando como el principal mecanismo de protección del acceso preferencial de México al mercado estadounidense y se trata además de una nueva acción que revela la intención de Estados Unidos de continuar con el T-MEC”, comentó

Y segundo: “permanece el incentivo para elevar el contenido regional de las exportaciones y documentar adecuadamente su cumplimiento con las reglas de origen”.

Pide IP aprovechar plataforma

Para la Confederación de Cámaras Industriales(Concamin) del país, el dato del 85% de exportaciones con arancel cero no es un punto de llegada, sino una plataforma.

En ese sentido dijo que fortalecer el valor agregado nacional de lo que México vende al exterior es la condición para que la dinámica del comercio exterior se traduzca en más empleos y mejores ingresos para las familias mexicanas.

El dato

Desde el pasado viernes 24 de julio se impusieron aranceles a los bienes importados para consumo. Los bienes ya embarcados y en tránsito antes de esa fecha quedaron exentos si ingresaban antes del 28 de julio.

La resolución también contempla la exclusión de ciertos productos para evitar escasez, disrupciones económicas o costos desproporcionados en Estados Unidos.