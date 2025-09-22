Cerrar X
Finanzas

Nuevos solicitantes pagaran $100,000 dólares por visa H-1B

La tasa afecta principalmente a la India, quienes concentran más del 70% de los beneficiarios del programa dirigido a profesionales con especializaciones

  • 22
  • Septiembre
    2025

La Casa Blanca dio a conocer que, a partir de este fin de semana, quienes soliciten una visa H-1B, que es para trabajadores de “ocupaciones especializadas”, tendrán que pagar $100,000 dólares por visa.

El gobierno de Donald Trump aclaró que la tasa de $100,000 dólares será "única" y "solo a nuevas visas" H-1B, e intentó tranquilizar a los beneficiarios de este programa de trabajo para extranjeros en Estados Unidos después de que el anuncio de la medida generara confusión.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó una serie de "aclaraciones" en su cuenta de X, la primera de ellas explicando que la medida proclamada el viernes por el presidente Donald Trump, y que entra en vigor este domingo, "no es una tasa anual" sino "una tasa única que aplica solo a la petición".

Y es que, enfatizó, "aquellos que ya tienen visas H-1B y están actualmente fuera del país no tendrán que pagar $100,000 dólares para volver a entrar".

"Los portadores de visa H-1B pueden salir y volver a entrar en el país en la misma medida en que lo harían normalmente; cualquier capacidad que tengan para hacer eso no se ve impactada por la proclamación", sostuvo la portavoz.

La restrictiva tasa "aplica solo a nuevas visas, no a renovaciones y no a los actuales portadores de la visa. Aplicará por primera vez en el próximo ciclo de lotería" de este tipo de permiso, agregó Leavitt.

Cabe mencionar que el medio indio en inglés News9Live reportó que un grupo de pasajeros indios de un vuelo que salía de San Francisco hacia Emiratos pidieron desembarcar el viernes al enterarse de la tasa de los visados por temor a no poder volver, lo que provocó un retraso de tres horas en el vuelo.

La tasa de $100,000 dólares a las solicitudes del visado H-1B para trabajadores extranjeros en Estados Unidos afecta principalmente a la India, cuyos ciudadanos concentran más del 70% de los beneficiarios de este programa dirigido a profesionales altamente cualificados.

Según un comunicado de la Casa Blanca, la proclamación de Trump afecta la aprobación de "las peticiones (de visa H-1B) de extranjeros que actualmente están fuera de Estados Unidos que no estén acompañadas del pago, y permite exenciones caso por caso si son de interés nacional".

La proclamación, agrega, exige a los Departamentos de Trabajo y de Seguridad Nacional que "publiquen una guía conjunta sobre verificación, imposición, controles y penalizaciones" relacionada con las nuevas restricciones.

Podría darse fuga de talentos

Especialistas consultados por El Horizonte advirtieron que la iniciativa podría provocar la fuga de talentos a otros países.

“La pregunta aquí es: ¿existe la cantidad necesaria de ciudadanos de EUA para ocupar los puestos de trabajo de los extranjeros con visas H-1B y con las altas cualificaciones que poseen? De no ser así, esta iniciativa de Trump reducirá la competitividad de Estados Unidos, probablemente contribuirá a aumentar la de otros países”, destacó el experto Alberto Calva.

Según la Casa Blanca, la proporción de trabajadores de TI con visas H-1B se ha disparado del 32% en 2003 a más del 65% en la actualidad.

Agregó que Silicon Valley, sin duda, estará indignado por la iniciativa, debido a que las restricciones afectan a un programa que ayudó a crear algunos de los casos de éxito más importantes de la región.

Elon Musk, CEO de Tesla, trabajó inicialmente en Estados Unidos con una visa H-1B tras llegar como estudiante.

Mike Krieger, cofundador de Instagram y ahora director de producto del gigante de la inteligencia artificial Anthropic, es uno de esos casos de éxito.

El viernes, los líderes tecnológicos de X ya advertían sobre la fuga de talento a países más acogedores y, según informes, Amazon, Google y Microsoft han recomendado a sus empleados con visas H-1B que eviten viajar al extranjero y permanezcan en Estados Unidos por ahora, explicó Calva.


