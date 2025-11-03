Nvidia sube 3% tras acuerdo; Wall Street abre mixto

Wall Street abrió este lunes en terreno mixto, impulsado por el desempeño de las grandes tecnológicas.

Las acciones de Nvidia subían un 3% y las de AMD un 1% en los primeros minutos de la sesión, lo que empujó al índice Nasdaq a terreno positivo.

Diez minutos después de la apertura, el S&P 500 avanzaba un 0.31%, el Nasdaq ganaba un 0.79%, mientras que el Dow Jones retrocedía un 0.14%, reflejando un inicio de jornada con tendencias divididas entre los sectores tecnológicos e industriales.

Microsoft obtiene licencia para exportar chips

El impulso de Nvidia vino tras el anuncio de Microsoft, que confirmó una inversión de $15,200 millones de dólares hasta 2029 en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para fortalecer la infraestructura de inteligencia artificial (IA).

Además, la compañía estadounidense obtuvo licencias para exportar chips avanzados de Nvidia a EAU, una decisión significativa en medio de la política comercial restrictiva hacia la exportación de tecnología de IA.

Primer permiso bajo la administración Trump

Microsoft se convierte así en la primera empresa que, bajo la actual administración de Donald Trump, obtiene autorización para exportar chips de IA de Nvidia a Medio Oriente.

La medida busca fortalecer los lazos entre Washington y Abu Dabi, en un momento en que Estados Unidos intenta contrarrestar la influencia tecnológica de China en la región.

