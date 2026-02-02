Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
wall_street_abre_mixto_7fe4632fce
Finanzas

Wall Street abre mixto tras caída de tecnológicas superior a 2%

Con una caída del 2.71%, las acciones de Nvidia se vieron afectadas por el acuerdo de colaboración con OpenAI donde se invierten alrededor de 100,000 mdd

  • 02
  • Febrero
    2026

Wall Street abrió mixto este lunes debido a la caída de las acciones en empresas tecnológicas de hasta un 2%.

finanzas-nvidia.jpeg

Así abrieron las acciones en Wall Street

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia EFE, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.53% hasta 49,149 unidades
  • S&P 500: sube 0.14% hasta 6,948 unidades
  • Nasdaq: baja 0.07% hasta 23,444 unidades

Nvidia cae un 2,17 % ante la incertidumbre con OpenAI

Con una caída del 2.71%, las acciones de Nvidia se vieron afectadas por el acuerdo de colaboración con OpenAI, donde se involucran una inversión de aproximadamente 100,000 millones de dólares.

Esta empresa de semiconductores anunció un acuerdo con la compañía matriz de ChatGPT para ayudarle a construir 10 gigavatios de potencia informática a cambio de que esta se comprometiera a utilizar los chips de Nvidia.

finanzas-nvidia.jpeg

Sin embargo, fuentes cercanas señalaron que las conversaciones siguen en las primeras fases.

Algunos expertos apuntaron que las acciones de Nvidia cayeron este lunes fruto de la incertidumbre por cuál será la inversión final. 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

wall_street_abre_mixto_4f914e19df
Wall Street abre en mixto tras decadentes resultados trimestrales
profeco_bts_62863233d2
Profeco alista multa de hasta $5 millones a boletera por caso BTS
Whats_App_Image_2026_02_01_at_10_47_19_3_e0d9b2f65d
Protección Civil mantiene operativo Carrusel por frente frío 32
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_02_03_at_7_30_04_PM_133d11d8f2
Entregan en U-ERRE la primera medalla Laynez Potisek
8d338c133c764561d128f5697322eec833fdcce8_1afb67c0cd
Trump y Petro sellan deshielo diplomático en la Casa Blanca
Whats_App_Image_2026_02_03_at_6_07_20_PM_1f42dd8a19
Semáforo del Agua analizará escenario hídrico para 2026
publicidad

Más Vistas

tamaulipas_karime_gonzalez_a2d091ac19
Buscan a Karime Duck González, desaparecida en Matamoros
hombre_muerto_camioneta_matamoros_2dd6eb96cd
Muere hombre tras presunto ataque armado en Matamoros
AP_26032707387390_fccafff5b1
Conoce a todos los ganadores de los Premios Grammy 2026
publicidad
×