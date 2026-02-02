Wall Street abre mixto tras caída de tecnológicas superior a 2%

Wall Street abrió mixto este lunes debido a la caída de las acciones en empresas tecnológicas de hasta un 2%.

Así abrieron las acciones en Wall Street

De acuerdo con la información proporcionada por la agencia EFE, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.53% hasta 49,149 unidades

: sube 0.53% hasta 49,149 unidades S&P 500 : sube 0.14% hasta 6,948 unidades

: sube 0.14% hasta 6,948 unidades Nasdaq: baja 0.07% hasta 23,444 unidades

Nvidia cae un 2,17 % ante la incertidumbre con OpenAI

Con una caída del 2.71%, las acciones de Nvidia se vieron afectadas por el acuerdo de colaboración con OpenAI, donde se involucran una inversión de aproximadamente 100,000 millones de dólares.

Esta empresa de semiconductores anunció un acuerdo con la compañía matriz de ChatGPT para ayudarle a construir 10 gigavatios de potencia informática a cambio de que esta se comprometiera a utilizar los chips de Nvidia.

Sin embargo, fuentes cercanas señalaron que las conversaciones siguen en las primeras fases.

Algunos expertos apuntaron que las acciones de Nvidia cayeron este lunes fruto de la incertidumbre por cuál será la inversión final.

