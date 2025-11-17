Cerrar X
Dow Jones sube 0.11%; Wall Street abre en verde

Nvidia bajó un 1.26% previo a la publicación de sus resultados del tercer trimestre, mientras que se esperan este informe después de cierre federal

El principal indicador de Wall Street ganó un 0.11% cuando los inversionistas esperaban resultados de Nvidia.

Después de la apertura, S&P 500 avanzaba un 0.08% y Nasdaq abría con una subida del 0.25%. En tanto, Nvidia bajó un 1.26 % antes de la publicación de sus resultados del tercer trimestre.

Los inversionistas también estarán pendientes del dato de empleo no agrícola de septiembre, el cual será el primero tras el paro informativo por el cierre del gobierno de los Estados Unidos.


