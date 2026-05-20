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Finanzas

Wall Street abre mixto; esperan resultados trimestrales de Nvidia

Su desglose será útil para los inversionistas para valorar el momento que atraviesa la inteligencia artificial en el mercado y el nivel de demanda de chips

  • 20
  • Mayo
    2026

Wall Street arrancó la jornada de este miércoles en terreno mixto ante la espera de los resultados  trimestrales de Nvidia, uno de los principales termómetros del mercado de la Inteligencia Artificial (IA).

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.51% hasta 49,4340 unidades
  • S&P 500: sube 0.17% hasta 7,366 unidades
  • Nasdaq: sube 0.32% hasta 25,952 unidades

La Bolsa de Nueva York centra su atención en Nvidia, que, al toque de la campana, publicará los resultados de su primer trimestre fiscal.

Su desglose será de utilidad para los inversionistas para valorar el momento que atraviesa la inteligencia artificial en el mercado y el nivel de demanda de chips.

Estas acciones ganaban un 0.59 % en los primeros movimientos de la jornada. Otras tecnológicas como Intel y Advanced Micro Devices (AMD) avanzaban un 5.8% y un 4.3%, respectivamente.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas bajó hasta cotizar $101.89 dólares por barril, mientras que se recupera el optimismo por un posible final cercano de la guerra entre Estados Unidos e Irán tras un nuevo viaje de líderes pakistaníes a Teherán.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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