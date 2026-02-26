Podcast
Reporte Ciudadano
Finanzas

Wall Street abre mixto por caída de Nvidia pese a resultados

Aunque Nvidia registró ingresos acumulados que ascendían a los 215,938 millones de dólares, sus acciones cayeron 2.8% al inicio de la jornada

  • 26
  • Febrero
    2026

Wall Street abrió mixto este jueves ante la caída de la empresa fabricante de chips Nvidia.

A pesar de publicar resultados que se consideran "sólidos", las acciones de la compañía bajaron. Esto sucede al mismo tiempo de que aumenta la preocupación de los inversionistas.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada por agencia EFE, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.40% hasta 49,679 unidades
  • S&P 500: baja 0.22% hasta 6,930 unidades
  • Nasdaq: sube 0.52% hasta 23,030 unidades

Tras el cierre de la Bolsa de Nueva York de la jornada de este miércoles, varias compañías relacionadas con la IA presentaron resultados. 

Aunque Nvidia registró ingresos acumulados que ascendían a los 215,938 millones de dólares, sus acciones cayeron 2.8% al inicio de la jornada.

Salesforce, clave en el desarrollo y adopción de la IA en empresas, también presentó resultados mejores de lo esperado. Sus títulos subían un 1.5% a la apertura.

Por otro lado, los accionistas siguen pendientes de la batalla por la compra de Warner Bros. Discovery, entre Netflix y Paramount Skydance (PSKY), que presentó una oferta mejorada este jueves.

Además, PSKY informó de un aumento del 10 % en sus ingresos en el último trimestre a través de sus servicios de plataformas, pero una caída del 5 % en los ingresos por televisión.


