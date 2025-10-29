Pan de muerto reporta un alza del 21% en su precio

Cumplir con la tradición de consumir y honrar a los difuntos con pan de muerto saldrá más caro este año.

De acuerdo con expertos, este producto mantiene su protagonismo en esta fecha; sin embargo, registra un aumento en su precio de 21% con respecto al año pasado, refieren cifras de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Destacó que el pan de muerto se mantiene como un ícono estacional y presenta distintas opciones en el mercado.

En panaderías locales, el pan tradicional cuesta entre $15 y $150 pesos, mientras que las versiones con relleno van de $25 a $190 pesos, dependiendo de la presentación.

En franquicias, el precio del pan tradicional oscila entre $30 y $240 pesos y el relleno entre $45 y $340 pesos.

Por su parte, los supermercados ofrecen pan tradicional de $28 a $185 y pan con relleno entre $36 y $230 pesos.

“En promedio, estos precios reflejan un incremento del 21% respecto al año anterior”, refirió el organismo.

Entre otros datos, la ANPEC señaló que elaborar altares que combinan tradición y cariño costará $2,135 en promedio, un 18% más respecto a 2024.

Algunos de los principales elementos que conforman un altar son las fotografías y los alimentos que los seres queridos disfrutaban en vida, como frutas, mole, tamales o pozole, que implica un gasto de $585 pesos en promedio; tequila de $340 pesos; agua $15 pesos; calaveritas de azúcar $35 pesos; pan de muerto $26 pesos; sal $34 pesos; adornos como papel picado, manteles y petates artesanales con $500 pesos, veladoras con $240 y flores de cempasúchil con un gasto promedio de $360 pesos.

Además, muchas familias también dedican tiempo a visitar el panteón, una tradición que implica limpiar y decorar las tumbas, lo que representa un gasto adicional por traslados de entre $250 y $350 pesos y servicio de limpieza con $500 pesos.

El pronóstico de ANPEC apunta a un cierre de año intenso, con un arranque de 2026 marcado por casas de empeño llenas y una caída del consumo.

Las recomendaciones siguen siendo las mismas: planificar los gastos, evitar el endeudamiento y priorizar lo esencial sobre lo suntuario.

“Son tiempos de vacas flacas”, indicó Cuauhtémoc Rivera, líder del organismo.

