Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_28_at_11_48_17_PM_0a1560ff87
Finanzas

Pan de muerto reporta un alza del 21% en su precio

En panaderías locales, el pan tradicional cuesta entre $15 y $150 pesos, mientras que con relleno van de $25 a $190 pesos, dependiendo de la presentación

  • 29
  • Octubre
    2025

Cumplir con la tradición de consumir y honrar a los difuntos con pan de muerto saldrá más caro este año. 

De acuerdo con expertos, este producto mantiene su protagonismo en esta fecha; sin embargo, registra un aumento en su precio de 21% con respecto al año pasado, refieren cifras de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC). 

Destacó que el pan de muerto se mantiene como un ícono estacional y presenta distintas opciones en el mercado.  

En panaderías locales, el pan tradicional cuesta entre $15 y $150 pesos, mientras que las versiones con relleno van de $25 a $190 pesos, dependiendo de la presentación. 

En franquicias, el precio del pan tradicional oscila entre $30 y $240 pesos y el relleno entre $45 y $340 pesos. 

Por su parte, los supermercados ofrecen pan tradicional de $28 a $185 y pan con relleno entre $36 y $230 pesos.  

“En promedio, estos precios reflejan un incremento del 21% respecto al año anterior”, refirió el organismo. 

Entre otros datos, la ANPEC señaló que elaborar altares que combinan tradición y cariño costará $2,135 en promedio, un 18% más respecto a 2024. 

Algunos de los principales elementos que conforman un altar son las fotografías y los alimentos que los seres queridos disfrutaban en vida, como frutas, mole, tamales o pozole, que implica un gasto de $585 pesos en promedio; tequila de $340 pesos; agua $15 pesos; calaveritas de azúcar $35 pesos; pan de muerto $26 pesos; sal $34 pesos; adornos como papel picado, manteles y petates artesanales con $500 pesos, veladoras con $240 y flores de cempasúchil con un gasto promedio de $360 pesos. 

Además, muchas familias también dedican tiempo a visitar el panteón, una tradición que implica limpiar y decorar las tumbas, lo que representa un gasto adicional por traslados de entre $250 y $350 pesos y servicio de limpieza con $500 pesos. 

El pronóstico de ANPEC apunta a un cierre de año intenso, con un arranque de 2026 marcado por casas de empeño llenas y una caída del consumo. 

Las recomendaciones siguen siendo las mismas: planificar los gastos, evitar el endeudamiento y priorizar lo esencial sobre lo suntuario.  

“Son tiempos de vacas flacas”, indicó Cuauhtémoc Rivera, líder del organismo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_29_at_12_52_44_AM_b0e9c18ae3
Acusan que las apps de reparto incurren en ‘publicidad engañosa’
Whats_App_Image_2025_10_29_at_12_49_04_AM_1_1779a03898
Recibe a las ‘Ánimas Solas’ con ofrendas y luz
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_6be721416e
En UNID se viven al máximo las tradiciones mexicanas
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_1_8b9db1a3b2
Apagones en Monterrey por fuertes vientos del Frente Frío 11
73a64544_bf32_4a85_9cce_3aaab01fbc8d_bc3a817eb5
ITAVU combate invasión de predios en Altamira y Matamoros
91939387_c560_480c_9256_f7d664d6f048_a42855a758
Asegura Ramos Arizpe más de 400 motocicletas en diez meses
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
EH_UNA_FOTO_2025_10_27_T083703_394_12434b3933
Invertirán más de 3.4 mdp para 'Nueva Explanada de los Héroes'
publicidad
×