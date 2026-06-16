Irán homenajea a víctimas y denuncia trabas en Mundial FIFA 2026™

La selección de Irán aprovechó su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para rendir homenaje a las víctimas del ataque ocurrido el pasado 28 de febrero contra una escuela primaria en Minab, mientras integrantes del equipo denunciaron dificultades logísticas y problemas relacionados con visados durante el torneo.

También te puede interesar: Cierran Irán y Nueva Zelanda una jornada mundialista con empate

Previo al encuentro ante Nueva Zelanda, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, difundió un video animado en el que los futbolistas aparecen acompañados por representaciones de niñas fallecidas en el ataque, acompañado por un mensaje de resiliencia nacional.

آن نه می بود که دور از نظرت می‌خوردم

خون دل بود که از دیده به ساغر می‌شد

از خیال تو به هر سو که نظر می‌کردم

پیش چشمم در و دیوار مصور می‌شد



«سعدی»



در کنار هیجان رقابت تیم‌ملی فوتبال ایران در میدان جهانی، یاد عزیزانی را گرامی می‌داریم که در تجاوز و تهاجم دشمن از میان ما رفتند؛… pic.twitter.com/o21mHSO7f2 — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 15, 2026

La publicación recordó a los menores que perdieron la vida en el ataque y destacó que la memoria de las víctimas sigue presente en la sociedad iraní.

Como parte del homenaje, la selección compite en el torneo bajo la denominación “Minab 168” y utiliza distintivos dorados en sus uniformes para recordar a las personas fallecidas.

En lo deportivo, Irán igualó 2-2 frente a Nueva Zelanda en su presentación dentro del Grupo G.

Quejas por la logística del torneo

Tras el encuentro, el entrenador Amir Ghalenoei expresó su inconformidad por la planificación de los desplazamientos del equipo, asegurando que la delegación fue obligada a abandonar Estados Unidos pocas horas después del partido para regresar a su base de concentración en Tijuana, México.

Lee aquí la nota completa: Irán llega a Tijuana para instalar su campamento para el Mundial

El técnico afirmó que la medida afectó los tiempos de descanso y recuperación de los jugadores, además de señalar que algunas decisiones relacionadas con el itinerario fueron tomadas sin explicación previa a la selección.

“Nuestro equipo es el más oprimido”, declaró el estratega al referirse a las dificultades enfrentadas durante la competencia.

Jugadores también expresan su malestar

El delantero Mehdi Taremi se sumó a las críticas al describir la situación como un “desastre logístico”, al considerar que el equipo ha recibido poco apoyo durante el torneo.

Aunque evitó utilizar estos problemas como justificación para el empate ante Nueva Zelanda, reconoció que la acumulación de inconvenientes ha generado tensión dentro de la plantilla.

Tras el partido, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, visitó el vestuario iraní para felicitar a los futbolistas por su desempeño.

Las complicaciones también alcanzaron al atacante Mehdi Torabi, cuyo visado estadounidense expiró después de ingresar al país para disputar el encuentro ante Nueva Zelanda.

También te puede interesar: Irán sigue sin visas para EUA a semanas del Mundial 2026

Según medios oficiales iraníes, la Federación ya inició los trámites necesarios para obtener una nueva autorización migratoria que le permita continuar acompañando al equipo en los próximos compromisos.

Además, la delegación ha enfrentado otros contratiempos relacionados con permisos de ingreso, incluidos casos de integrantes que no recibieron visado y dificultades reportadas por miembros del plantel en aeropuertos estadounidenses.

Recordemos que, en marzo de este año, la selección de futbol también hizo un homenaje durante la ceremonia previo al amistoso ante Nigeria. Cada jugador portaba una pequeña mochila color morado y rosa en el estadio de Turquía.

En los videos se distinguen también brazaletes negros en recuerdo de los fallecidos desde que comenzaron los bombardeos, específicamente haciendo referencia al pasado 28 de febrero, en el que un ataque aéreo presuntamente realizado por Estados Unidos contra una escuela de Minab, dejó un saldo de 165 personas fallecidas, en su mayoría niños.

El equipo nacional de Irán llevó mochilas escolares al campo del #2026WorldCup para honrar a los 175 niñas asesinadas en la escuela por Estados Unidos e Israel en Minab.



No solo están jugando futbol, están llevando un mensaje, uno que EE.UU no quiere escuchar. pic.twitter.com/3suUFShUSR — Arlin Medrano (@arlinmedrano_) June 16, 2026

Irán continuará su participación mundialista el próximo domingo frente a Bélgica, antes de cerrar la fase de grupos contra Egipto el 26 de junio.

Comentarios