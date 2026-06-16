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Tamaulipas

Reconoce Beto Granados a matamorenses por Olimpiada Nacional 2026

Destacó con orgullo la participación de 21 atletas matamorenses que integraron la delegación, quienes obtuvieron un resultado de 12 medallas de oro

  • 16
  • Junio
    2026

Durante la ceremonia de entrega de medallas de la Olimpiada Nacional 2026, el alcalde de Matamoros, Beto Granados, reconoció el esfuerzo y los logros de las y los deportistas tamaulipecos.

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El presidente municipal agradeció la invitación del gobernador Américo Villarreal a esta importante ceremonia que distingue la disciplina, dedicación y desempeño de las y los atletas.

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Destacó con orgullo la participación de 21 atletas matamorenses que integraron la delegación tamaulipeca, quienes obtuvieron un extraordinario resultado de 12 medallas de oro.

También participó en la Ceremonia de Honores y en la inauguración de la cancha Enrique Borja, donde se fortalece la infraestructura deportiva del estado y se amplían las oportunidades para la práctica del deporte.

“¡Felicidades a nuestras y nuestros campeones!, su dedicación y perseverancia son ejemplo para toda la comunidad”, expresó el edil municipal.

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Asimismo, reconoció la labor de las y los entrenadores, así como el respaldo de las familias, quienes desempeñan un papel fundamental en la formación y desarrollo de las nuevas generaciones de deportistas.


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