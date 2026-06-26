Irán insistió en que los buques que transiten por el estrecho deben seguir las rutas establecidas, después de que un carguero fuese atacado

Inicio / Finanzas / Petróleo cae hasta US$69.64 por barril ante situación de Ormuz

El petróleo intermedio de Texas (WTI) arrancó este viernes con un descenso del 3.17% al cotizar $69.64 dólares por barril, con la vista puesta sobre el estrecho de Ormuz.

Al corte de las 9:00 horas, los contratos de futuros de WTI para el mes de agosto se devaluaron $2.28 dólares con respecto a la jornada anterior.

Irán insistió este viernes en que los buques que transiten por el estrecho de Ormuz deben seguir las rutas establecidas por la República Islámica, después de que un carguero fuese atacado por un proyectil desconocido.

De acuerdo con "The Wall Street Journal", la Guardia Revolucionaria iraní disparó y dañó el puente de mando del buque, horas después de advertir a los barcos que no navegaran a través del estrecho por rutas que no hubieran sido autorizadas por el país.

Bolsas europeas en picada tras caída de WTI

Las bolsas europeas cayeron este viernes ante las acciones realizadas en el estrecho de Ormuz.

Así cotizan después de darse a conocer los precios del crudo:

Fráncfort baja 1.41%.

baja 1.41%. Milán baja 1.19%.

baja 1.19%. París baja 0.76%.

baja 0.76%. Londres baja 0.43%.

baja 0.43%. Madrid baja 0.50%.

baja 0.50%. Euro Stoxx 50 baja 0.84%.

baja 0.84%. Hang Seng baja 0.17%.

baja 0.17%. Nikkei 225 baja 1.07%.

baja 1.07%. Bolsa de Shanghái sube 0.32%.

Algunos analistas recomiendan reaccionar con cautela al acuerdo de paz de Estados Unidos e Irán.