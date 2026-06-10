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Finanzas

Petróleo repunta un 1.03 % por tensión entre EUA e Irán

El precio del crudo de Texas superó los 89 dólares por barril tras el aumento de las tensiones militares y diplomáticas entre Washington y Teherán

  • 10
  • Junio
    2026

Los precios internacionales del petróleo registraron un nuevo avance este miércoles luego de que aumentara la incertidumbre geopolítica en Medio Oriente, impulsada por los recientes enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, cotizaba en 89.11 dólares por barril durante las primeras operaciones del día, lo que representó un incremento de 1.03 % respecto al cierre previo.

Los contratos de futuros para entrega en julio avanzaron 91 centavos de dólar, reflejando la preocupación de los inversionistas ante una posible escalada del conflicto en una de las regiones más importantes para el suministro mundial de energía.

Trump endurece su postura contra Teherán

El repunte del petróleo ocurrió después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara nuevas advertencias contra el gobierno iraní y asegurara que Teherán dejó pasar la oportunidad de alcanzar un acuerdo con Washington.

A través de su red social Truth Social, el mandatario acusó a Irán de retrasar las negociaciones y advirtió que el país deberá enfrentar las consecuencias de su postura, en medio del creciente deterioro de las relaciones bilaterales.

Las declaraciones se produjeron luego de que las autoridades iraníes señalaran que evaluarán la continuidad del diálogo diplomático con Estados Unidos tras los recientes acontecimientos militares.

La peor noche desde el alto al fuego

La tensión aumentó significativamente después de una jornada considerada como la más intensa desde el cese de hostilidades acordado el pasado 8 de abril.

Durante la noche, fuerzas estadounidenses realizaron ataques contra varios puntos estratégicos en el sur de Irán, en respuesta al presunto derribo de un helicóptero militar estadounidense en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

El incidente elevó las preocupaciones sobre posibles interrupciones en las rutas de transporte de petróleo que atraviesan esa zona, una de las más sensibles para el comercio energético global.

Lee aquí la nota completa: Trump advierte más acciones militares contra Irán

Teherán afirmó haber ejecutado bombardeos contra 21 objetivos militares vinculados a Estados Unidos en distintos países de Medio Oriente, incluidos Jordania, Kuwait y Baréin.

Sin embargo, el gobierno estadounidense rechazó estas afirmaciones y negó que se hayan registrado ataques exitosos contra sus instalaciones militares en la región.


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