La medida permitirá a Irán recuperar parte de su actividad energética, a cambio de compromisos relacionados con la libre navegación en el estrecho de Ormuz

Inicio / Internacional / Autoriza EUA venta de petróleo iraní por 60 días tras diálogo

Estados Unidos dio un giro temporal a su política de sanciones contra Irán al autorizar durante 60 días la producción, venta y exportación de petróleo iraní, una decisión que llega después de los avances registrados en las negociaciones de paz que ambas naciones mantienen en Suiza.

Dicha medida fue anunciada este lunes por el Departamento del Tesoro estadounidense, que emitió una licencia especial con vigencia hasta el próximo 21 de agosto.

El permiso permitirá realizar operaciones relacionadas con petróleo, productos petroquímicos y otros derivados energéticos iraníes, aunque las principales sanciones económicas contra Teherán continúan vigentes.

La autorización forma parte del memorando de entendimiento alcanzado entre ambos países como paso previo a un eventual acuerdo definitivo de paz.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, explicó que la decisión está vinculada a compromisos asumidos por el gobierno iraní durante las conversaciones celebradas en Suiza.

“En consonancia con las conversaciones productivas que se llevan a cabo en Suiza, Irán se ha comprometido a garantizar el tránsito libre y abierto en el estrecho de Ormuz y a permitir la entrada de inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica en su territorio”, señaló.

Bessent agregó que, como parte de ese marco de entendimiento, se autorizó temporalmente la producción, suministro y comercialización de petróleo iraní.

Uno de los puntos centrales de las negociaciones ha sido la seguridad en el estrecho de Ormuz, considerado una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Desde Suiza, el vicepresidente estadounidense JD Vance aseguró que las conversaciones del domingo dejaron resultados positivos y destacó que existe un compromiso para mantener abierta la navegación en la zona.

“El estrecho de Ormuz está abierto”, afirmó, al tiempo que confirmó que inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica podrán ingresar a Irán para supervisar el cumplimiento de los acuerdos.

Recuperación para la industria petrolera iraní

La decisión representa un respiro para la economía iraní, que depende en gran medida de las exportaciones de crudo.

Antes de las restricciones impuestas por Washington en abril pasado, Irán exportaba más de 1.5 millones de barriles diarios, sin embargo tras el endurecimiento de las medidas estadounidenses, los envíos cayeron drásticamente.

De acuerdo con datos citados por medios financieros internacionales, durante mayo las exportaciones se redujeron a apenas 260,000 barriles diarios.

La semana pasada, Estados Unidos ya había dado una primera señal de flexibilización al levantar el bloqueo sobre puertos y costas iraníes que había sido impuesto como mecanismo de presión durante las negociaciones.

Continúan las conversaciones

Aunque la delegación iraní concluyó este lunes su participación en las reuniones celebradas en Suiza, las negociaciones no han terminado.

Equipos técnicos de ambos países continuarán trabajando durante los próximos días en los mecanismos que permitirán aplicar los acuerdos alcanzados y avanzar hacia un entendimiento más amplio.