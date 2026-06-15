Petróleo cae más de 5% tras acuerdo de paz entre EUA-Irán

El petróleo intermedio de Texas (WTI) arrancó este lunes con una fuerte caída de hasta 80.38 dólares por barril, después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo de paz para finalizar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

Al corte de las 9:00 horas, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio restaban $4.50 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

Bolsas europeas al alza por caída de crudo

Los futuros de las principales plazas europeas adelantan movimientos este lunes debido a las renovadas tensiones en Medio Oriente.

Así cotizan las bolsas europeas después de darse a conocer los precios del crudo:

Fráncfort sube 1.66%

Milán sube 1.97%

París sube 1.83%

Londres sube 1.63%

Madrid sube 2.59%

Euro Stoxx 50 sube 2.05%

Hang Seng sube 0.75%

Nikkei sube 5.96%

Bolsa de Shanghái sube 5.96%

¿Qué se busca con este nuevo acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán?

Este trato busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí.

Durante esta guerra, los inversionistas se encontraban enfocados en los movimientos registrados en el estrecho de Ormuz, debido a que su bloqueo provocó el alza en los precios del petróleo.

Tan solo por este paso transita alrededor del 20% del crudo mundial.

De acuerdo con el informe The Sevens Report, se destacó que el WTI cerró el viernes con una pérdida semanal del 6,60 %.

"Una vez acordada la paz, un cierre del WTI por debajo de los 84 dólares por barril cambiaría el panorama técnico a una postura tácticamente bajista para el petróleo y para el sector energético en su conjunto"

El acuerdo de paz será rubricado oficialmente el viernes 19 de junio en Suiza.

Trump anuncia acuerdo de paz con Irán; incluye a Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se llegó a un acuerdo de alto al fuego con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz tras tres meses de guerra.

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, confirmó desde Islamabad que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo de paz que pone fin al conflicto armado en Medio Oriente.

Aquí te presentamos la nota completa: Trump anuncia acuerdo de paz con Irán; incluye a Líbano

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