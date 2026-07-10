Petróleo de Texas cae tras anuncio de diálogo con Irán

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró la jornada de este viernes con una caída de 0.93 %, para ubicarse en 71.41 dólares por barril

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El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró la jornada de este viernes con una caída de 0.93 %, para ubicarse en 71.41 dólares por barril, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Washington continuará las conversaciones con Irán, pese a asegurar que el alto el fuego entre ambas naciones ha concluido.

Al finalizar la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en agosto, referencia en el mercado estadounidense, retrocedieron 0.67 dólares respecto al cierre previo.

Trump confirma nuevas negociaciones

A través de su red Truth Social, Trump informó que su administración aceptó mantener nuevas conversaciones con Teherán después de que la República Islámica solicitara reanudar el diálogo.

No obstante, el mandatario estadounidense enfatizó que el cese al fuego pactado el mes pasado ya no está vigente.

"La República Islámica nos pidió continuar las conversaciones. Aceptamos hacerlo, pero Estados Unidos les dejó claro que el alto el fuego ha terminado", señaló.

Además, Trump aseguró que dio instrucciones al Pentágono para responder con bombardeos "a niveles nunca antes vistos" si llegara a ser víctima de un atentado atribuido a Irán.

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Persiste la incertidumbre en el mercado

Mientras tanto, Irán reiteró su intención de mantener el control del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio mundial de petróleo, pese a los recientes ataques registrados durante los últimos dos días.

La situación ha vuelto a generar incertidumbre sobre la estabilidad del suministro energético global, factor que continúa influyendo en el comportamiento de los mercados.

A pesar del descenso registrado este viernes, el barril de petróleo de Texas acumula una ganancia cercana al 4 % durante la semana, impulsado principalmente por la reanudación de las hostilidades en la región.

Por su parte, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) informó que durante junio el tránsito de crudo y productos derivados a través del estrecho de Ormuz aumentó gracias al periodo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Sin embargo, el organismo advirtió que la reciente escalada militar vuelve a poner en riesgo esas perspectivas favorables.