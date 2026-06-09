Petróleo de Texas cae 3.4 % por avances en Ormuz

El petróleo intermedio de Texas (WTI) registró este martes una caída de 3.4 por ciento y cerró en 88.2 dólares por barril, luego de que el Gobierno de Estados Unidos informara que el tráfico de crudo a través del estrecho de Ormuz muestra señales de recuperación pese al bloqueo impuesto por Irán y al cerco estadounidense en la zona.

Al cierre de la jornada, los contratos de futuros del WTI para entrega en julio perdieron 3.10 dólares respecto a la sesión anterior.

Reportan avances en la circulación de crudo

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, destacó que se han registrado progresos en el tránsito marítimo por esta vía estratégica, por donde antes del inicio de las hostilidades circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial.

No obstante, el funcionario advirtió que la normalización total de los flujos comerciales todavía requerirá tiempo debido a las condiciones de seguridad que persisten en la región.

Los inversionistas mantienen expectativas de que Estados Unidos e Irán puedan alcanzar un acuerdo que contribuya al fin de las tensiones en Oriente Medio y permita la reapertura plena del estrecho de Ormuz.

Las expectativas aumentaron después de que el presidente Donald Trump afirmara que un eventual acuerdo podría concretarse en “dos o tres días”. Sin embargo, las negociaciones continúan estancadas tras varias semanas de intercambio de borradores entre ambas partes.

Trump anuncia represalias contra Irán

En medio de las conversaciones diplomáticas, Trump anunció que Estados Unidos responderá al derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, incidente que no dejó víctimas.

“Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, declaró el mandatario.

De acuerdo con el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom), la aeronave cayó cerca de la costa de Omán y los dos militares que viajaban a bordo sobrevivieron.

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