Petróleo de Texas repunta 2.5% por tensión en Medio Oriente

El petróleo intermedio de Texas registró este miércoles un avance de 2.52 %, hasta ubicarse en 96.12 dólares por barril, impulsado por una nueva escalada de ataques en Oriente Medio y por el temor de los mercados a posibles afectaciones en el suministro energético global.

Los contratos de futuros del WTI para julio, sumaban 2.36 dólares frente al cierre del martes, el movimiento reflejó la reacción de los inversionistas ante el aumento de la tensión regional, pese al alto el fuego y a las negociaciones abiertas entre EUA e Irán.

Nuevos ataques elevan el riesgo geopolítico

El repunte del crudo ocurrió después de que Kuwait, aliado de EUA en la región, detectara y respondiera a 13 misiles balísticos y 17 drones lanzados por Irán.

Los ataques dejaron la muerte de un ciudadano indio, en el primer fallecimiento reportado por Kuwait de uno de sus residentes en una agresión iraní desde la entrada en vigor del alto el fuego.

Bahréin también informó que sus defensas antiaéreas interceptaron tres misiles y varios drones lanzados por Teherán, lo que aumentó la preocupación por una posible expansión del conflicto hacia países clave del Golfo Pérsico.

El estrecho de Ormuz mantiene presionados los precios

Uno de los principales focos de preocupación para el mercado energético sigue siendo el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que, antes del inicio de las hostilidades, transitaba cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

EUA e Irán mantienen negociaciones para intentar poner fin a la guerra, que ya se extiende por más de tres meses, y para avanzar en la reapertura segura de esa vía marítima.

La incertidumbre sobre el futuro del estrecho ha mantenido una prima de riesgo sobre los precios del crudo, ya que cualquier interrupción prolongada podría afectar los flujos de exportación desde una de las regiones productoras más importantes del mundo.

Además del factor geopolítico, el petróleo también recibió impulso por la caída de inventarios comerciales en EUA, lo que reforzó la percepción de un mercado con menor margen para absorber nuevas interrupciones de suministro.

La reducción de reservas, combinada con una mayor demanda estacional y con el riesgo de afectaciones en rutas de transporte energético, ha contribuido a que el WTI acumule varias jornadas al alza.

Negociaciones siguen sin destrabar el conflicto

Las conversaciones entre Washington y Teherán continúan marcadas por exigencias cruzadas. Una de las últimas condiciones planteadas por Irán para cerrar un acuerdo ha sido el cese de la ofensiva israelí en Líbano.

Por su parte, EUA ha condicionado el avance del pacto a que aliados regionales, como Arabia Saudita o Qatar, se adhieran a los Acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.

Mientras no exista una salida diplomática clara, el mercado petrolero seguirá atento a cualquier nuevo ataque, amenaza contra rutas marítimas o señal de interrupción en la oferta.

Por ahora, la combinación de tensión militar, inventarios ajustados y dudas sobre Ormuz mantiene al petróleo de Texas en niveles elevados.

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