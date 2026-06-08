Petróleo de Texas sube un 0.84 %, hasta 91.30 dólares

Los precios internacionales del petróleo volvieron a registrar ganancias este lunes impulsados por la creciente incertidumbre geopolítica en Medio Oriente, luego de la reciente escalada militar entre Israel e Irán y los riesgos que persisten sobre el suministro energético global.

El petróleo intermedio de Texas (WTI), referencia para el mercado estadounidense, cerró la jornada con un incremento de 0.84% para ubicarse en 91.30 dólares por barril.

De acuerdo con los datos del mercado, los contratos de futuros para entrega en julio avanzaron 76 centavos respecto a la sesión anterior, reflejando la preocupación de los inversionistas por una posible afectación prolongada en el flujo de crudo proveniente de la región.

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La crisis en Medio Oriente impulsa los precios

El alza del petróleo se produjo después de que Irán e Israel protagonizaran un nuevo intercambio de ataques que elevó los temores de una expansión del conflicto en Medio Oriente.

Durante la noche del domingo, Irán lanzó una ofensiva con once misiles dirigidos al norte de Israel como respuesta a operaciones militares israelíes en zonas vinculadas al conflicto en Líbano.

Posteriormente, Israel respondió con ataques contra objetivos iraníes y endureció su discurso frente a Teherán y al grupo chií Hizbulá.

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El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió que cualquier nueva agresión tendría consecuencias severas, incrementando la tensión en una de las regiones más importantes para el suministro mundial de energía.

Uno de los factores que más inquieta a los mercados energéticos es la situación en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta para el transporte de hidrocarburos.

Antes del inicio de la actual crisis, por esa vía transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo consumido a nivel mundial.

Sin embargo, el conflicto ha provocado restricciones y bloqueos que mantienen en alerta a productores, comercializadores y gobiernos dependientes del suministro energético procedente del Golfo Pérsico.

Teherán ha condicionado cualquier acuerdo para normalizar la situación a un cese de las operaciones militares israelíes en Líbano, mientras las negociaciones diplomáticas permanecen estancadas.

Estados Unidos pide frenar la escalada

Ante el riesgo de una confrontación más amplia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un llamado público a Israel e Irán para detener las hostilidades de manera inmediata.

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Washington mantiene contactos diplomáticos con ambas partes en busca de reducir las tensiones y evitar un conflicto regional que pueda tener repercusiones económicas globales.

Sin embargo, los avances han sido limitados y las conversaciones entre Estados Unidos e Irán continúan enfrentando obstáculos pese al intercambio de propuestas para alcanzar un eventual acuerdo de paz.

Los analistas señalan que los precios del petróleo permanecen extremadamente sensibles a cualquier acontecimiento relacionado con Medio Oriente debido al peso que la región tiene en la producción y exportación mundial de crudo.

Cada episodio de violencia o amenaza sobre infraestructuras energéticas genera movimientos inmediatos en los mercados internacionales, donde los inversionistas buscan anticipar posibles interrupciones en la oferta.

La reciente escalada entre Israel e Irán provocó que los operadores incrementaran sus apuestas sobre un posible encarecimiento del petróleo en las próximas semanas si la situación no logra estabilizarse.

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