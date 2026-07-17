Petróleo supera los US$85 por conflicto en Ormuz

El Brent rebasó los $85 dólares por barril por la tensión entre EUA e Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, elevando el temor por el suministro global

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El petróleo Brent superó este viernes los $85 dólares por barril debido al recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz y aumenta la preocupación por el suministro mundial de crudo.

Al corte de las 07:00 horas, los contratos futuros del Brent para entrega en septiembre avanzaban 0.99%, hasta ubicarse en $85.04 dólares por barril, luego de retomar las ganancias tras la caída registrada en la sesión previa.

En tanto, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cotizaba en $81.45 dólares por barril, con un incremento de 3.17%, impulsado por los ataques contra infraestructura energética en medio de la escalada militar entre Washington y Teherán.

Los precios de ambos referentes del crudo mantienen una tendencia alcista ante los persistentes temores de una posible interrupción en el suministro desde Medio Oriente, luego de que Estados Unidos reanudara su ofensiva contra Irán por orden del presidente Donald Trump.

El bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las rutas estratégicas para el comercio mundial de petróleo, continúa elevando la incertidumbre en los mercados energéticos, mientras inversionistas siguen de cerca la evolución del conflicto y su impacto en la oferta global de hidrocarburos.

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Así cotizan las bolsas europeas después de darse a conocer los precios del crudo:

Fráncfort baja 0.5%

Milán baja 0.5%

París baja 0.5%

Londres sube 0.2%

Madrid baja 0.6%

Euro Stoxx 50 baja 0.5%

Hang Seng baja 1.8%

Nikkei baja 4.0%

Bolsa de Shanghái baja 3.1%

Estados Unidos derriba torre iraní en el golfo de Omán

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que fuerzas militares estadounidenses destruyeron una torre de vigilancia ubicada en el puerto Chah Bahar Shahid Kalantari, en Irán, como parte de las operaciones emprendidas por Washington en la región.

Según el organismo, la estructura era utilizada por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) para rastrear embarcaciones comerciales y coordinar ataques contra buques que transitaban por el estrecho de Ormuz.

El Centcom señaló que la torre formaba parte de una red de vigilancia marítima instalada a lo largo de la costa iraní del golfo de Omán.

De acuerdo con la institución militar, la destrucción de esta infraestructura disminuye la capacidad de las fuerzas iraníes para planear y ejecutar ataques contra embarcaciones civiles que navegan por una de las rutas marítimas más importantes del mundo.