Pide IP que empresas y Pemex cumplan con normas ambientales

El sector privado de Nuevo León solicitó que antes de recurrir al cierre de la Refinería de Cadereyta, es necesario no poner en riesgo el bienestar económico del estado.

Lo que se requiere es que tanto Pemex como las empresas privadas se apeguen al cumplimiento de las normas ambientales correspondientes y con ello reduzcan sus emisiones contaminantes.

Al cuestionarle sobre la contaminación que generan la Refinería y las grandes empresas del estado, y cuál debe ser el actuar de cada parte involucrada, Gabriel Chapa, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León, aseguró que en primera instancia deben cumplirse dichas normas.

“Pensamos que la Refinería debe cumplir con las normas ambientales como cualquier otra empresa, queremos que cumpla su función de proveer los productos y servicios, pero cumpliendo con las normas.

Hay un tema político, dicen, y van y van y vienen (comentarios), y nosotros en Coparmex tenemos claro que las empresas privadas o productivas del estado, colaboran, contribuyen, generan empleos, bienestar económicos.



Entendemos que el tema de calidad del aire es un tema importante, y entonces que se les hagan las inspecciones para que cumplan con las normas ambientales, eso es lo que buscamos”, explicó.

Recordó que aunque hay inversiones que se han anunciado en pro de un mayor mantenimiento y mejoras en dichas instalaciones de Pemex en Cadereyta, aún falta dar seguimiento y detalles del avance de este plan, y mejorarlo, si es necesario.

“En mayo del año pasado, vino el presidente López Obrador a Nuevo León y estuvo con el gobernador Samuel García y ambos hicieron un anuncio que se prometían $2,700 millones para inyectarle a la Refinería de Cadereyta para mantenimiento y también anunciaron $2,800 millones para una nueva planta que captura el azufre”, subrayó.

Entonces, añadió, “aprovecho el momento para preguntar que se hizo de ese plan, para que los nuevoleoneses tengamos una certeza de lo que estamos haciendo, todos queremos respirar aire limpio”.

El miércoles, El Horizonte publicó que la crisis por contaminación del aire en Nuevo León no solo es causada por la refinería de Pemex, sino también por las grandes empresas locales, particularmente Iberdrola y Ternium, que entre ambas contaminan 10 veces más que la petroquímica de Cadereyta, al menos en cuanto a sus emisiones de dióxido de carbono (CO₂).

Durante enero pasado, también se dio a conocer que la opción de reubicar una refinería, tal y como se propone para las instalaciones de Pemex en Cadereyta “no es tan fácil como lo pintan”, y además pondría en riesgo la actividad económica y desarrollo de Nuevo León.

Expertos advirtieron que se trata de un proceso complicado que llevaría cerca de una década para llevarse a cabo: al menos cuatro años para construirse y hasta cinco años más para ponerla a funcionar.

“Son estructuras muy complicadas, no es que la puedas cerrar temporalmente, son estructuras que tienen que funcionar 24 horas al día, 365 días al año. Sino tienes refinería no tienes gasolina, sino tienes refinería no tienes diésel, no tienes combustóleo”, afirmó Ángel Balderas Puga, experto en estudios energéticos.

