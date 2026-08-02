Piden ganaderos blindar a NL del ganado del sur

Los productores solicitaron reducir los costos derivados de la movilización e inspección del ganado, al considerar que afectan la competitividad del sector

Ante la presencia del gusano barrenador y con el objetivo de recuperar el estatus sanitario que permita reanudar las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos, la Unión Ganadera Regional de Nuevo León (UGRNL) pidió limitar el ingreso de reses provenientes del sur del país y reforzar las medidas de vigilancia sanitaria.

Durante la conmemoración del Día del Ganadero “Arturo de la Garza González”, el presidente de la UGRNL, Noel Javier Ramírez Mejía, informó que actualmente Nuevo León registra 120 casos de gusano barrenador, principalmente en siete municipios de la zona fronteriza, y señaló que los primeros contagios se detectaron en corrales de engorda con animales procedentes del sureste del país.

"Yo creo que ese ganado que se quedó en el norte y en el centro del país puede suplir al ganado que viene del sur, por eso ahorita pedimos la limitación que viene del sur al norte", afirmó.

Buscan recuperar el estatus sanitario

El dirigente destacó que la prioridad es recuperar el estatus sanitario para volver a exportar ganado en pie directamente a Estados Unidos, por lo que llamó a mantener los programas contra la tuberculosis, la brucelosis y el gusano barrenador.

"No queremos privilegios; queremos facilidades de operación para la ganadería nuevoleonesa. Nuestros productores han demostrado que tienen la calidad, la experiencia y el compromiso para competir", expresó Ramírez Mejía.

Productores enfrentan mayores costos de movilización

Además del reto sanitario, los productores solicitaron reducir los costos derivados de la movilización e inspección del ganado, al considerar que afectan la competitividad del sector.

En representación de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), el diputado federal Juan Espinoza Eguía señaló que el costo por movilizar una cabeza de ganado pasó de $125 pesos a hasta $4,000 pesos debido a los requisitos sanitarios.

"No se vale que productores que antes pagaban $125 pesos hoy enfrenten costos de hasta $4,000 pesos, además de cumplir con destetes, vacunas y todas las medidas relacionadas con el gusano barrenador", sostuvo.

Ramírez Mejía agregó que la contingencia representa también una oportunidad para fortalecer la sanidad pecuaria en coordinación con los gobiernos estatal y federal, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y los municipios, al considerar que proteger la salud animal permitirá preservar el patrimonio de miles de familias y recuperar la competitividad del sector ganadero de Nuevo León.

Reapertura de frontera iniciará el 24 de agosto

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Estados Unidos reanudará de forma gradual las importaciones de ganado mexicano tras más de un año de suspensión por el gusano barrenador.

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), la reapertura comenzará el 24 de agosto por el puerto de Douglas, Arizona, para posteriormente extenderse a otros cruces fronterizos.

Según un análisis de Banco Base, antes del cierre fronterizo México abastecía 27.94% de las importaciones estadounidenses de ganado bovino, con un valor de $314 millones de dólares entre enero y mayo de 2025.

Sin embargo, durante los primeros cinco meses de 2026 las compras de ganado mexicano cayeron a 0%, mientras que las importaciones totales de ganado vivo realizadas por Estados Unidos descendieron 35.19%, reflejando la dependencia del mercado estadounidense hacia los productores mexicanos.