Planta de amoníaco crea más de 10 mil empleos en Bahía de Ohuira

En colaboración con el ICATSIN, se abrieron programas de capacitación para 3 mil 745 personas, especialmente mujeres, dándoles herramientas reales para crecer

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Con el objetivo de reducir la dependencia de las importaciones, la inversión de la planta de amoníaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) generará más de 10 mil empleos directos e indirectos en México.

A través de la Secretaría de Economía se dio a conocer que las personas que se verán beneficiadas serán aquellas trabajadoras de Topolobampo y Los Mochis.

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La Planta de GPO en la Bahía de Ohuira generará más de 10 mil empleos directos e indirectos y reducirá dependencia de importaciones



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Esta inyección económica generará 7 mil indirectos entre proveedores de servicios, transportistas, comercios y todo lo que engloba el proyecto.

Gas y Petroquímica de Occidente ha invertido más de $35 millones de pesos en inversión social desde hace 10 años, incluidas las comunidades de Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones, por medio de mejoras en sectores como infraestructura, salud y educación.

Es por ello que, en colaboración con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa (ICATSIN) se abrieron programas de capacitación para 3 mil 745 personas, especialmente mujeres, dándoles herramientas reales para crecer.

GPO continuará la inversión social este año y en 2027, y el gobierno supervisará junto con la comunidad.