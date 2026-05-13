Denuncian despidos injustificados en planta Windarmex

Trabajadores de la empresa española Windarmex, dedicada a la fabricación de hélices y estructuras para torres eólicas en el Puerto Industrial de Altamira, denunciaron despidos presuntamente injustificados luego de expresar en redes sociales su inconformidad por la falta de pago de utilidades correspondientes al ejercicio laboral 2025.

Denuncian represalias tras reclamos en redes sociales

De acuerdo con testimonios de empleados afectados, al menos ocho obreros habrían sido dados de baja o se les negó el acceso a la planta tras compartir publicaciones en Facebook relacionadas con posibles protestas y reclamos por el reparto de utilidades, luego que la compañía argumentara bajas ganancias durante gran parte del año pasado.

Iván Lara, uno de los trabajadores afectados, señaló que la medida representa una represalia contra quienes decidieron alzar la voz ante lo que consideran una injusticia, tras haber laborado durante jornadas intensas, incluyendo días festivos, exposición constante a gases y labores fuera de sus funciones habituales.

Los empleados aseguraron que durante 2025 la producción aumentó significativamente en los últimos meses del año, especialmente tras periodos de alta demanda en la fabricación de estructuras eólicas de gran escala, por lo que cuestionan la versión de pérdidas presentada por la empresa.

Señalan malas condiciones laborales y omisión sindical

Asimismo, denunciaron malas condiciones laborales, exposición a contaminantes industriales y falta de respaldo por parte del sindicato, al que acusaron de no defender sus derechos ni ofrecer información clara sobre la situación.

José Luis Hernández, soldador especializado, exigió la intervención de autoridades federales laborales para revisar tanto las liquidaciones como las condiciones generales de trabajo, asegurando que la empresa ha mantenido durante años prácticas que perjudican a cientos de obreros.

Por su parte, Margarito Castillo, trabajador del área de pintura, afirmó que su tarjeta de acceso fue cancelada después de cuestionar públicamente en reuniones internas la falta de utilidades, situación que considera una violación a sus derechos laborales.

Piden intervención urgente de autoridades federales

Los inconformes solicitaron la intervención urgente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como de autoridades federales, para investigar posibles despidos injustificados, garantizar liquidaciones conforme a la ley y revisar el actuar del sindicato.

Windarmex, ubicada rumbo a Playa Tesoro en Altamira, mantiene una plantilla superior a 300 trabajadores y participa en proyectos internacionales de energía eólica, motivo por el cual los obreros consideran contradictorio el argumento empresarial de ausencia de ganancias.

Comentarios