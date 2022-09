Presupuesto federal sería en 2023 hasta un 6% más que 2022

Prevén diputados federales de oposición que recursos no sólo se enfoquen a "proyectos faraónicos" del gobierno federal, como el Tren Maya.

El paquete económico 2023 que incluirá el presupuesto federal a ejercerse el próximo año, a nivel nacional "pinta favorable", pues podría ser hasta un 6% superior con relación a lo aprobado en 2022 e incluso convertirse en el más grande de la historia.

En entrevista con El Horizonte, integrantes del seno legislativo prevén que la propuesta que se presente este jueves realmente resulte en un beneficio para el crecimiento y economía del país, y se favorezca a los rubros más necesitados.

El Senador por Nuevo León, Víctor Fuentes adelantó que lo que se espera es que el proyecto que se presente contemple alrededor de $7.5 billones de pesos.

La cifra se colocará hasta un 6% por encima de los $7.088 billones de pesos de un año atrás.

"Es un presupuesto que se busca incrementar para andar rondando los $7.5 billones de pesos, lo cual lo haría ser el presupuesto más grande de toda la historia. Lo que hay que buscar es que su recaudación sea responsable y sensible a la situación que están pasando los contribuyentes", aseveró.

Por su parte, Héctor Castillo, diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), dijo esperar que el presupuesto que se entregue sea mayor al del año pasado, y que la política de aplicación de estos recursos no solo se enfoque a "proyectos faraónicos" del gobierno federal, como el Tren Maya y en donde al final se ejerció una cantidad diferente a la contemplada.

Mientras tanto, Víctor Pérez, también legislador albiazul por Nuevo León, consideró que el paquete económico irá focalizado a temas como bienestar, sin embargo espera que también se prioricen temas como salud y educación o infraestructura educativa.

Sin duda, agregó Fuentes, "la seguridad debe ser una prioridad, aplicarlo de manera estratégica". Este martes, durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó que en el paquete económico 2023 que se entrega este jueves no habrá aumento de impuestos, ni alzas en tarifas de luz y gas.

Además garantizó recursos para la entrega de los programas de bienestar y obras prioritarias.

"No hay aumentos de impuestos, no aumentan las tarifas de energía eléctrica, no aumenta la gasolina, no aumenta el diésel, no aumenta el gas. Vamos a poder financiar todos los programas prioritarios, tanto los orientados, destinado al bienestar de la gente", afirmó el mandatario nacional. Para el 2022, los rubros que resultaron más beneficiados con el presupuesto federal fueron bienestar, salud y seguridad.