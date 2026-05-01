Prevén que la economía crecerá apenas 0.60% durante 2026

Al cierre de 2026, la economía podría enfrentar diversos escenarios, pero el más complicado o pesimista de ellos apunta a que el Producto Interno Bruto (PIB) avanzará apenas en un 0.60 por ciento.

Este pronóstico va ligado a fenómenos que generan incertidumbre y menor certeza, entre ellos, la aprobación de las reformas estructurales más recientes, mayor informalidad y caída en la inversión fija bruta.

Sin embargo, en el escenario central, esta proyección sube a 1%, señaló Grupo Financiero Base en una revisión previa sobre el panorama a nivel nacional.

Así lo explicó Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de dicha institución, en el webinar “Perspectivas económicas, estimación del PIB al primer trimestre de 2026”.

México está en una trampa de estancamiento económico debido al debilitamiento de las instituciones, caída de la inversión fija, incremento de la informalidad y una menor productividad.

No hay forma de echarle la culpa a nadie. Los factores que llevaron a la caída del PIB de México son internos”, señaló.

No obstante, la especialista consideró además que en un entorno optimista avanzaría 1.45%, derivado de diversos factores, entre ellos la derrama económica por el Mundial de Futbol.

La caída de los tres grupos de actividades económicas, primaria, secundaria y terciaria, que incidió en la disminución de 0.8% a tasa trimestral del PIB en el primer trimestre de 2026, da señales de lo que llamó una “trampa de estancamiento”, ocasionada por el debilitamiento en las instituciones, aumento de la informalidad, caída en la inversión fija y un retroceso en la productividad.

“La caída trimestral del PIB sí estuvo fuerte, y aunque esperamos un rebote en el segundo trimestre, esto sería en buena parte por el Mundial de Futbol, del cual creemos que agregará 0.15 puntos porcentuales del PIB por ese turismo y consumo adicional”, aseveró.

Aunado a ello, consideró que el bajo crecimiento de la economía mexicana no es algo coyuntural, sino estructural, lo cual se refleja en una alta tasa de informalidad en el empleo que, a marzo pasado, se ubicó en 54.85 por ciento.

Sobre el consumo privado, que es uno de los indicadores del PIB, Siller explicó que en 2025 este rubro cerró con un incremento de 1.20%, el menor desde 2020 durante la pandemia.

“Este año el consumo empezó con el pie izquierdo, con una caída de 1.55% respecto a diciembre de 2025”, mencionó.

Para 2026, la institución financiera prevé que el consumo privado crecerá entre 1.8% y 2.2%, impulsado por el Mundial de Futbol y una mayor cantidad de turistas que llegarán al país para el evento deportivo.

Primer trimestre

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que en México el PIB se contrajo 0.77% en el primer trimestre del 2026, luego de registrar un crecimiento de 0.86% en el último trimestre del 2025 y siendo su primera caída desde el cuarto trimestre del 2024.

Según la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT), los resultados indicaron que el PIB descendió 0.8% en términos reales, pero frente a la tasa anual, el PIB oportuno aumentó 0.2 por ciento.

En cifras originales, el PIB creció 0.1% interanual entre enero y marzo, por lo que su desempeño fue resultado de las actividades enteramente terciarias.

Por separado, Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público, mencionó en conferencia de prensa que el comportamiento de la economía entre enero y marzo moderó su ritmo de crecimiento por las políticas comerciales de Estados Unidos y el conflicto entre ese país, Irán e Israel.

Explicó que ambos factores impactaron a la industria manufacturera, así como los precios de los energéticos y cadenas de proveeduría.

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