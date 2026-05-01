Rentas en NL se disparan 400% ante cercanía del Mundial

El Mundial representa una oportunidad de negocio para quien tiene un Airbnb en la entidad, ya que ante la cercanía del evento las rentas se están disparando hasta un 400 por ciento.

Sin embargo, existe la otra cara de la moneda, pues los expertos señalan que para quienes viven en casas o departamentos en renta, este aumento podría traducirse en presiones al alza en los precios de alquiler, con el riesgo de que estos se mantengan de forma permanente en lo que usted paga actualmente.

De acuerdo con un análisis realizado por El Horizonte, que compara precios de alojamiento en distintos puntos durante los meses de abril y junio de 2026, la zona que reporta mayor alza es el municipio de Guadalupe, el cual justamente alberga al estadio en donde se llevarán a cabo los partidos de la fiesta mundialista.

La tendencia confirma un repunte acelerado en zonas estratégicas, impulsado por la alta demanda prevista durante los días que se celebrará este evento.

Según el ejercicio, basado en sitios como Airbnb, en departamentos cercanos al estadio, una estancia de tres noches para cinco personas pasó de $5,272 pesos en abril a $25,590 pesos en junio, es decir, un alza del 385 por ciento.

De manera paralela, en el Centro de Monterrey se identificaron incrementos cercanos al 200%, mientras que en zonas como el sur de la ciudad y Tec los aumentos rondan entre 182% y 200%.

En contraste, no todas las ubicaciones presentan el mismo comportamiento.

Por ejemplo, en sectores como Cumbres o Mitras Poniente el aumento fue de 47%, lo que refleja que la conectividad y cercanía a puntos clave son determinantes en la variación de precios.

Al respecto, Katya Gabriela Huitrón Rodríguez, directora de Capacitación de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Monterrey, explicó que este fenómeno responde a un aumento temporal en la demanda.

“El Mundial lo que va a traer no solo son turistas, sino infraestructura y visibilidad global; es un pico en la demanda, por ejemplo, en la renta; sin embargo, hay que estar conscientes de que este pico no va a durar por siempre”, señaló en entrevista con El Horizonte.

En ese sentido, advirtió que los incrementos podrían ser aún mayores en zonas estratégicas.

“Sí, definitivamente estamos previendo que sea (en algunos casos) de hasta un 700%, obviamente no en todas las ubicaciones, solo en los corredores más importantes que tengan buena conectividad para llegar al estadio”, detalló, al destacar que municipios como Guadalupe, San Pedro y diversos sectores de Monterrey serán los más beneficiados.

La especialista subrayó que este comportamiento no debe confundirse con una burbuja inmobiliaria, ya que el impacto principal se concentra en el mercado de renta y no necesariamente en la venta de propiedades.

“Alguien que la compre con la finalidad de rentarla puede tener un incremento considerable, pero en cuanto pase el Mundial, los precios van a seguir como han estado hasta ahora”, puntualizó.

NL lidera reservas de vuelos

A menos de 60 días del arranque del Mundial 2026, Nuevo León se posiciona entre las entidades con mayor dinamismo, al registrar uno de los incrementos más altos en reservas de vuelos y reportar un 50% de los cuartos de hotel apartados para el evento.

De acuerdo con datos de la firma RateGain, las 16 ciudades anfitrionas del torneo, en Estados Unidos, Canadá y México, presentan alzas de dos dígitos en las reservas aéreas, como un reflejo de la creciente demanda y conforme se acerca la fecha del evento.

Dentro de este grupo, Nuevo León y ciudades estadounidenses como Dallas y Houston son las que registran un mayor crecimiento, con aumentos de 67%, 42% y 38%, respectivamente, lo que refleja el interés de los viajeros por asegurar su llegada a sedes mundialistas.

En el ámbito local, el sector hotelero también muestra avances.

En entrevista con El Horizonte, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León, Jesús Nader, señaló que “actualmente se cuenta con un porcentaje del 50% (de reservaciones) y la mayoría son de agencias coreanas y japonesas”.

Por el Mundial, Nuevo León proyecta una derrama económica superior a los $2,000 millones de pesos (con estimaciones que alcanzan hasta los $14,000 millones, según cifras de la Canaco y Concanaco), impulsada por la visita de al menos 375,000 turistas internacionales.

Comentarios