Prevén que NL alcanzará $100,000 mdd en anuncios de inversión

Las inversiones seguirán llegando a la entidad en los próximos meses, acumulando un total de $100,000 millones de dólares en anuncios de nuevos proyectos en lo que va de la actual administración.

El objetivo es seguir dando impulso a la creación de nuevos empleos y la llegada de más capital a la entidad, afirmó el gobernador Samuel García al encabezar en Apodaca la inauguración de la planta de Intretech, empresa de manufactura tecnológica que creará hasta 2,000 puestos formales.

Tras el corte de listón y acompañado de la secretaria de Economía, Betsabé Rocha, el mandatario estatal destacó que, de aquí a noviembre, los anuncios de inversión para Nuevo León en el gobierno actual alcanzarán los $100,000 millones de dólares.

Por otro lado, destacó que el ecosistema económico de Apodaca es inmejorable y el puntero en materia industrial, pues aseguró que se ha convertido en el gran “ganón” de Nuevo León en infraestructura.

Agregó que el liderazgo de Nuevo León en los diferentes indicadores económicos ha permitido la llegada de compañías como Intretech.

“Primer lugar en todo, primer lugar en formalidad, primer lugar en educación, primer lugar en ingresos, primer lugar en empleo y mejores pagados, y así todos los indicadores. Casi 400,000 nuevos empleos en lo que va del año y, de nuevo, primer lugar".

"Nuevo León es otro boleto, ya no se nos puede ni comparar en materia económica con otros estados. De aquí a noviembre vamos a llegar a $100 billones de dólares ($100,000 millones de dólares) porque ya vienen cinco o seis proyectos más”, comentó.

Afirmó que “somos una economía muy fuerte, por eso seguimos siendo el epicentro del nearshoring y por eso somos primer lugar en todo. Y damos la bienvenida a empresas como Intretech. Y les decimos que no se equivocaron, están apostándole al mejor estado y sus dólares se van a multiplicar”.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de Intretech México, Linden Lin, agradeció al gobierno estatal y al municipio de Apodaca por su apoyo para la llegada de Intretech y añadió que el estado juega un papel importante en la estrategia del nuevo parque industrial.

Aseguró que para Intretech serán un hub estratégico en manufactura y en la eficiencia de su servicio en todo el continente.

Por su parte, el alcalde de Apodaca, César Garza Arredondo, señaló que esta primera etapa de Intretech es muestra del poderío económico de Nuevo León y de ese municipio.

También destacó que, dentro de todos los empleos que genera Nuevo León —de exportación, de servicios, de todas las áreas de la economía—, Apodaca es el municipio que más empleos genera, con un total de 10,000 en lo que va del año, y resaltó que más de la mitad son en la industria manufacturera.

“Quiero felicitar a toda la familia de Intretech, a todo el equipo del gobierno del Estado y, por supuesto, al gobierno municipal, que hacen esto en conjunto posible, que sin duda serán oportunidades para nuestra gente. Celebramos la llegada de Intretech como una muestra del poderío económico de nuestra ciudad, que genera uno de cada tres empleos en Nuevo León y uno de cada dos empleos manufactureros”, señaló el alcalde de Apodaca.

Intretech fue fundada en 2011 como una empresa de manufactura tecnológica especializada en “Smart Manufacturing”, incluyendo productos como espejos retrovisores automotrices, audífonos, dispositivos de internet de las cosas (IoT) y sistemas de navegación.

La nueva sede está diseñada para fortalecer la manufactura electrónica en sectores como el automotriz, médico, energía y productos de consumo.

