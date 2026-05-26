Mantiene Nuevo León liderazgo en sector construcción

El sector de la construcción en Nuevo León acapara el liderazgo en valor de producción a nivel nacional.

De acuerdo con datos recientes, se ubica como el estado que más inversión ha recibido durante los últimos 20 meses de manera consecutiva, superando a entidades como Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.

Esto lo coloca como el principal contribuyente al valor de la producción de la construcción nacional, según la localización de las obras, como lo muestran datos del Inegi.

A través de un análisis, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Nuevo León, desde agosto del 2024, la entidad se ha mantenido en la primera posición, liderando el indicador que refleja la inversión de los sectores público y privado por estado.

En específico, señala que en marzo pasado, el valor de la producción de la construcción en el estado alcanzó $5,975 millones de pesos, con lo que aportó el 12% al indicador global, encima del Estado de México, que registró $5,219 millones de pesos y que contribuyó en segunda posición con el 10 por ciento.

“Históricamente, Nuevo León se ha mantenido entre las primeras posiciones del país por su aportación al valor de la producción nacional. En algunos periodos puede ubicarse en segundo o incluso tercer lugar, lo que es natural dentro de la dinámica económica de las entidades federativas".

"Sin embargo, el verdadero indicador de fortaleza no es una posición momentánea en el ranking, sino la capacidad de alcanzar un desempeño competitivo y constante a lo largo del tiempo. Una industria se consolida cuando demuestra continuidad, resiliencia y crecimiento sostenido”, aseguró Rodrigo Garza, presidente del organismo.

Entre los estados que mayor inversión captaron en marzo pasado también se encuentran: en tercer lugar Jalisco, con $3,496 millones de pesos; en cuarto lugar Hidalgo, que alcanzó $3,432 millones de pesos, y Ciudad de México en quinta posición con $2,916 millones de pesos.

“Estos números reflejan la fortaleza del sector de la construcción de Nuevo León en México; la diferencia entre lo aportado por el estado y el resto de las entidades es significativa”, explicó Edgar Medina, director de Expo Constructo, organismo que analiza de manera sistemática los indicadores del sector.

Por ejemplo, añadió, Nuevo León captó en marzo de este año una inversión 18% mayor que el Estado de México, 70% más que Jalisco, 74% más que Hidalgo y 105% más que Ciudad de México.

“Esta brecha es insalvable al compararse con estados como Tlaxcala, Morelos o Durango, contra quienes la diferencia es de varios miles, hablando en términos porcentuales”, destacó.

Proyectos estratégicos

Existen estados que, por circunstancias específicas, logran colocarse temporalmente en los primeros lugares debido al desarrollo de proyectos estratégicos, una mayor asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o por coyunturas particulares, explicó Rodrigo Garza, líder de la CMIC en la entidad.

“No obstante, esos repuntes no siempre se traducen en desarrollo económico duradero ni en una base productiva sólida. Esa es precisamente la diferencia de Nuevo León. Aquí, el sector de la construcción se ha convertido en un verdadero motor y palanca de la economía estatal gracias a una trayectoria sostenida de inversión y resultados”, subrayó.

Su dinamismo impulsa la generación de empleo, fortalece cadenas productivas y provoca una derrama positiva en otros sectores económicos, consolidando un crecimiento más estable y sostenible para la entidad, resaltó.

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