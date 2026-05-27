Buscará sector automotriz elevar contenido regional en vehículos

El sector automotriz en México buscará elevar hasta 70% el contenido regional en la fabricación de vehículos como parte de la estrategia para fortalecer la competitividad de Norteamérica frente al avance tecnológico y comercial de China.

Actualmente, el contenido regional ronda el 64%, mientras que las autopartes representan cerca del 90% de la producción exportada hacia Estados Unidos y otros mercados, por lo que la industria considera prioritario ampliar la integración regional y desarrollar proveeduría de mayor valor tecnológico.

Durante el panel “The Difining Decade: Industry Leaders on Mexico’s Path Forward”, realizado en el marco del “Proveedor Automotriz y Global Transportation & Innovation (GTI) Summit 2026” realizado en la entidad, líderes del sector advirtieron que “México deberá acelerar su transición hacia la electromovilidad para mantener su relevancia en la próxima década”.

Señalaron que “China construyó su liderazgo en vehículos eléctricos durante los últimos 25 años y actualmente concentra alrededor del 85% de la producción mundial de baterías”, dominando también buena parte de la cadena de suministro de minerales y componentes estratégicos.

Ante ello, coincidieron en que Norteamérica tendrá que fortalecer inversiones en innovación, investigación y desarrollo, así como en manufactura avanzada y software automotriz.

Los especialistas también destacaron que “México sigue siendo indispensable para la competitividad automotriz de Norteamérica; sin embargo, el reto será conservar esa posición en un entorno marcado por aranceles, tensiones comerciales y cambios tecnológicos acelerados”.

“Ya no es libre comercio”, señalaron durante el encuentro, al advertir que las empresas deberán adaptarse a un mercado más regionalizado y con mayores exigencias de contenido local.

En cuanto a infraestructura y movilidad, los panelistas comentaron que “la edad promedio de la flota vehicular en México alcanzó 19.3 años”, reflejando rezago tecnológico y mayores emisiones contaminantes.

También indicaron que “el país cuenta con cerca de 11,000 estaciones de carga de gas natural, alrededor de 100 electrolineras públicas y únicamente dos hidrogeneras”, cifras que evidencian el reto que enfrenta la adopción masiva de vehículos eléctricos, particularmente en transporte de carga y pasaje.

En el panel participaron Francisco Nicolás González Díaz, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes (INA); Eugenio Grandio, presidente de EMA; Miguel Ogazón del Ábrego, director técnico y de ingeniería de ANPACT; y Daniel Hernández, presidente de la REDCAM.

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