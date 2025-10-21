Cerrar X
Finanzas

Regios ‘se cargan’ de gasolina: ventas en Nuevo León aumentan 6%

Las ventas de gasolina regular y premium en el estado representaron $13,794 mdd al cierre de junio, aumento del 4.5% con relación al mismo lapso en 2024

  • 21
  • Octubre
    2025

Los regios ‘están cargando’ más gasolina que hace un año. 

Para muestra es que en el primer semestre del año, la venta de gasolinas en la entidad creció 6.1% al sumar 1,185 millones de litros, lo que representó un aumento de 6.1% contra igual lapso del 2024, cuando se tuvo un registro de 1,116 millones de litros, incluyendo el combustible de tipo regular y el premium. 

Al hablar de ingresos o términos monetarios, las ventas de gasolina regular y premium en Nuevo León generaron $13,794 millones de pesos al cierre de junio, un aumento de 4.5% con relación a igual lapso de 2024, cuando se vendieron $13,206 millones de pesos. 

La entidad se coloca en el top de estados con mayor venta de gasolinas en el país, ubicándose en la cuarta posición superada solo por Ciudad de México, Veracruz y Baja California.

Expertos señalan que hay diversos factores económicos que influyen en el repunte que registra la venta de gasolinas en el estado. 

Entre ellos, un dinamismo en la economía y un mayor parque vehicular, principalmente atribuido a la compra de autos nuevos, lo que ha elevado la demanda de combustibles. 

Además, también influye el aumento en el transporte de mercancías.

“En Nuevo León, el ciudadano opta por el auto por comodidad o incluso el clima que vivimos, además de que ha crecido mucho la mancha urbana”, explicó Edgar Luna, director del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la UANL.

De acuerdo con un reporte de Monitor Energético, estas cifras forman parte de la venta de gasolinas que realiza Pemex a través de sus clientes franquiciatarios y distribuidores, y en donde además se observa que a nivel nacional se alcanzó un volumen total de 18,694 millones de litros de gasolinas. 

Lo anterior representa una baja de 2.8% con relación a los primeros seis meses del 2024, cuando colocó un volumen total de 19,230 millones de litros de gasolinas.


