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Nuevo León

Prevendrán gusano barrenador en mascotas de Nuevo León

El gobierno del estado anunció una campaña para prevenir infecciones en las mascotas de los regios a través de una capacitación a todas las veterinarias

  • 19
  • Abril
    2026

Ante los casos de gusano barrenador en ganado y perros, el Gobierno de Nuevo León arrancará una campaña para prevenir infecciones en mascotas mediante capacitación a todas las veterinarias de la entidad.

Y es que el secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, Marco González, advirtió sobre la falta de protocolos para combatir la plaga en estos negocios.

"Aunque en Nuevo León todo tipo de casos de gusano barrenador son prácticamente inexistentes en relación a la estadística nacional, vamos a anticipar, sobre todo porque nadie le está informando a las veterinarias de especies pequeñas sobre el protocolo de detección, atención y contención".

“Perros, gatos, conejos, hámsters y otras mascotas de sangre caliente son susceptibles de ser afectados por la plaga”, detalló González a través de un comunicado.

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La estadística oficial refiere que el estado ha registrado ocho casos del gusano, de los cuales cinco se presentaron en ganado bovino y tres en perros.

"Algo muy importante es que hemos detectado que la mayoría de los veterinarios de especies pequeñas no saben qué deben informar a la autoridad sanitaria federal, a Senasica".

“Esto es vital porque, cuando se informa de un nuevo caso, Estado y Senasica implementamos un perímetro alrededor de cada caso detectado, con acciones de contención”, reiteró.

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Con la estrategia, informó el funcionario durante el anuncio desde Ciénega de Flores, se pretende continuar con una baja incidencia.

"Este mismo protocolo que hemos implementado en casos de ganado bovino es lo que nos ha permitido que Nuevo León prácticamente no se haya visto afectado por la plaga, en comparación con los estados vecinos".

“Aquí en Nuevo León, los protocolos de contención del gusano barrenador están funcionando y así va a seguir con la ayuda de toda la población”, destacó.

En caso de sospecha, detalló González, se debe alertar a la autoridad y tener presente que la infección es tratable si se detecta a tiempo.


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