Reino Unido emprende ofensiva contra las redes sociales

El gobierno británico anunció una amplia ofensiva contra las empresas tecnológicas de redes sociales para proteger a los niños y adolescentes de contenidos ilegales. Esta ofensiva incluirá medidas para eliminar "contenido vil e ilegal creado por IA" e incluso podría abrir la puerta a un límite de edad al estilo australiano en las redes sociales, dijo un portavoz.

El primer ministro Keir Starmer dijo que "ninguna plataforma queda exenta" de las nuevas restricciones. “Como padre de dos adolescentes, conozco los desafíos y las preocupaciones que enfrentan los padres para asegurarse de que sus hijos estén seguros en línea”, dijo y explicó la necesidad que tiene el gobierno por adaptarse a las nuevas tecnologías.

“Con mi gobierno, Gran Bretaña será líder, no un seguidor, en materia de seguridad en línea. La acción que tomamos con Grok envió un mensaje claro: ninguna plataforma tiene vía libre. Hoy estamos cerrando lagunas que ponen en riesgo a los niños y sentando las bases para futuras acciones. Estamos actuando para proteger el bienestar de los niños y ayudar a los padres a navegar por el campo minado de las redes sociales”, afirmó.

En diciembre del año pasado, Australia se convirtió en el primer país del mundo en introducir una edad mínima obligatoria de 16 años para acceder a las plataformas de redes sociales y actualmente Francia y España están legislando para replicar esas medidas.

Si bien el gobierno británico no planea bloquear de inmediato el acceso a los menores, sí busca agregar los filtros necesarios para que ninguno de ellos se vea expuesto a contenido solo para adultos ni a interacciones peligrosas con delincuentes.

