Reporta Inegi inflación anual de 3.57% en agosto

La inflación general en México se ubicó en 3.57% anual al cierre de agosto de 2025, ligeramente por encima del 3.51% registrado en julio, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato sorprendió al consenso de especialistas, que anticipaban un menor repunte.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la inflación subyacente, que excluye productos agropecuarios y energéticos por su alta volatilidad, subió 0.22% mensual, alcanzando un 4.23% a tasa anual.

Dentro de este rubro, las mercancías se encarecieron 0.21% mensual y 4.05% anual, mientras que los servicios aumentaron 0.23% mensual y 4.40% en comparación con agosto de 2024.

En contraste, el componente no subyacente bajó 0.47% en el mes, aunque mantiene un alza de 1.38% anual. Los productos agropecuarios retrocedieron 1.07%, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno subieron apenas 0.02%.

En agosto 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 140.867 y representó un aumento de 0.06% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.57%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️4.23% subyacente… pic.twitter.com/3cqJBhwcrP — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 9, 2025

Qué subió y qué bajó

Los genéricos con mayor incidencia al alza en agosto fueron la vivienda propia, las fondas y taquerías, el chile serrano y el tomate verde.

Por otro lado, entre los productos que registraron bajas destacan el pollo, el jitomate, el transporte aéreo y los boletos de cine.

Banxico recorta la tasa de interés

Cabe señalar que el repunte de agosto se dio poco después de que el Banco de México redujera la tasa de referencia al 7.75%, en lo que significó su noveno recorte consecutivo.

La decisión incluyó una baja de 25 puntos base, tras cuatro reducciones previas de 50 puntos, en línea con el panorama inflacionario previsto.

En 2024, la inflación cerró en 4.21%, por debajo del 4.66% de 2023. En 2022 y 2021, los niveles fueron de 7.82% y 7.36%, respectivamente, los más altos en dos décadas.

Por finalidades de consumo, los mayores incrementos anuales se dieron en servicios educativos (0.99%), restaurantes y alojamiento (0.41%) y cuidado personal (0.39%). En cambio, el transporte retrocedió 0.22% y el rubro de información y comunicación cayó 0.01%.

