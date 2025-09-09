Cerrar X
inflacion_sube_mexico_08f3c9e0a3
Finanzas

Reporta Inegi inflación anual de 3.57% en agosto

El aumento se dio pese a la baja en productos como pollo y jitomate, y ocurre tras el reciente recorte de la tasa de interés del Banco de México

  • 09
  • Septiembre
    2025

La inflación general en México se ubicó en 3.57% anual al cierre de agosto de 2025, ligeramente por encima del 3.51% registrado en julio, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato sorprendió al consenso de especialistas, que anticipaban un menor repunte.

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la inflación subyacente, que excluye productos agropecuarios y energéticos por su alta volatilidad, subió 0.22% mensual, alcanzando un 4.23% a tasa anual.

Dentro de este rubro, las mercancías se encarecieron 0.21% mensual y 4.05% anual, mientras que los servicios aumentaron 0.23% mensual y 4.40% en comparación con agosto de 2024.

En contraste, el componente no subyacente bajó 0.47% en el mes, aunque mantiene un alza de 1.38% anual. Los productos agropecuarios retrocedieron 1.07%, mientras que los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno subieron apenas 0.02%.

Qué subió y qué bajó

Los genéricos con mayor incidencia al alza en agosto fueron la vivienda propia, las fondas y taquerías, el chile serrano y el tomate verde.

Por otro lado, entre los productos que registraron bajas destacan el pollo, el jitomate, el transporte aéreo y los boletos de cine.

Banxico recorta la tasa de interés

Cabe señalar que el repunte de agosto se dio poco después de que el Banco de México redujera la tasa de referencia al 7.75%, en lo que significó su noveno recorte consecutivo.

La decisión incluyó una baja de 25 puntos base, tras cuatro reducciones previas de 50 puntos, en línea con el panorama inflacionario previsto.

En 2024, la inflación cerró en 4.21%, por debajo del 4.66% de 2023. En 2022 y 2021, los niveles fueron de 7.82% y 7.36%, respectivamente, los más altos en dos décadas.

Por finalidades de consumo, los mayores incrementos anuales se dieron en servicios educativos (0.99%), restaurantes y alojamiento (0.41%) y cuidado personal (0.39%). En cambio, el transporte retrocedió 0.22% y el rubro de información y comunicación cayó 0.01%.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_21_2b801ba139
Manda ISSSTE NL corazón para trasplante a CDMX
EH_FOTO_VERTICAL_20_8f5aa78495
Operativo “Frontera Norte” refleja resultados en Tamaulipas
edna_davalos_mercadito_dc78fdc7e9
Presenta Edna Dávalos el programa 'Mercadito en tu Colonia'
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_51_ea3b28b867
Ex rapero se vuelve alcalde durante crisis política en Nepal
AP_25253695327124_744aa1e4e5
Larry Ellison es nombrado el más rico del mundo, según Bloomberg
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T154313_613_054e550bc5
Explosión de pipa deja 18 heridos en la Ciudad de México
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
presa_la_boca_0dc08ff1f6
Presa 'La Boca' rebasa el 100% de su capacidad tras lluvias
publicidad
×