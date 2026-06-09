Wall Street abre en verde con sesión de rebote del Nasdaq

Wall Street abrió en verde este martes, derivado de la segunda sesión de rebote tras las pérdidas del viernes y la caída del petróleo.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.77% hasta 51,178 unidades

: sube 0.77% hasta 51,178 unidades S&P 500 : sube 0.82% hasta 7,466 unidades

: sube 0.82% hasta 7,466 unidades Nasdaq: sube 1% hasta 26,187 unidades

Luego de vivir una jornada de pérdidas, Nasdaq logró registrar signos de recuperación ante las compañías centradas en inteligencia artificial (IA).

Inversionistas valoraron negativamente la publicación de los últimos datos de empleo en Estados Unidos, que les llevó a pensar que la Reserva Federal tardará en bajar los tipos de interés.

Las acciones de compañías como Micron suma 3.09%; las de Broadcom, 2.2%; las de Nvidia, un 0.72%, y las de AMD, un 0.34%.

Así amaneció el resto de las acciones en Wall Street

En otros mercados, el oro caía un 0.09%, hasta $4,359 dólares por onza, la plata cedía un 0.44%, hasta los $68,28 dólares la onza, mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años restaba 1.9 puntos básicos, hasta el 4.549%, y el del bono a 30 años perdía 1.4 puntos básicos, hasta 5.025%

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