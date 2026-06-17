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Finanzas

Wall Street cierra en rojo tras decisión de Reserva Federal

La Bolsa de Nueva York retrocedió después de que la Fed anunciara que no modifica los tipos, que actualmente están en una horquilla entre el 3.5 y el 3.75%

  • 17
  • Junio
    2026

Wall Street cerró en rojo este miércoles después de que  la Reserva Federal (Fed) mantuviera sin cambios los tipos de interés.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: baja 0.98% hasta 51,492 unidades
  • S&P 500: baja 1.21% hasta 7,420 unidades
  • Nasdaq: baja 1.34% hasta 26,021 unidades

La Bolsa de Nueva York retrocedió después de que la Fed anunciara que no modifica los tipos, que actualmente están en una horquilla entre el 3.5 y el 3.75%.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Warsh para que fuera nuevo presidente del organismo con la idea de que impulsara políticas de mayor flexibilización después de que a lo largo del último año criticara con dureza a su antecesor en el cargo, Jerome Powell.

Así cerró el resto de las acciones

En otros mercados, el oro, activo refugio, caía un 2.22%, hasta $4.257 dólares la onza, y la plata un 3.83%, hasta $67.33 dólares; mientras que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años ganaba 5.4 puntos básicos, hasta el 4.499%.

Reserva Federal mantiene sin cambios en tipos de interés 

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidió este miércoles mantener sin cambios los tipos de interés al término de la primera junta de política monetaria dirigida por el nuevo presidente de la entidad, Kevin Warsh.

Dada la actual presión al alza sobre los precios, la Junta de Gobernadores al completo votó hoy por unanimidad mantener el referencial sin cambios.

Aquí te presentamos la nota completa: Reserva Federal mantiene sin cambios en tipos de interés 

 

 

 


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